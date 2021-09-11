Субботний завтрак: три блюда с которыми справится даже ребенок

Завтрак должен быть вкусным, питательным и заряжать энергией. При этом быстро готовиться, ведь никто не хочет провести полдня на кухне, тем более в выходной. Мы подобрали три блюда, которые понравятся каждому и не отнимут много времени на приготовление.
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Скрэмбл
Ингредиенты:
яйца - 2 шт.;
молоко - 2 ст. л.;
оливковое масло - 1 ч. л.;
авокадо - 1/2 шт.;
тост - по вкусу.
Приготовление:
Взбить яйца, молоко и специи. Обжарить яичную массу на разогретой сковороде. Когда "схватится" перемешать, чтобы получились отдельные кусочки. Выложить на тост, смазанный авокадо.
Сэндвич с курицей
Ингредиенты:
куриное филе - 100 г;
сыр - 50 г;
творожная намазка - по вкусу;
помидор - 1 шт.;
цельнозерновой тост - 2 шт.
Приготовление:
Смазать тост сырной намазкой. Выложить измельченный кружочком помидор, обжаренную курицу и сыр. Сверху прикрыть вторым тостом, разрезать пополам и подать к столу.
Гранола
Ингредиенты:
орехи - 150 г
овсяные хлопья - 400 г
сухофрукты - 150 г
мед - 3 ст. л.
Приготовление:
Измельчить орехи и сухофрукты - смешать с хлопьями. Добавить растопленный мед. Выложить гранолу на противень, разровнять ровным слоем и выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 30-40 мин. Во время приготовления несколько раз перемешать. Готовое блюдо охладить. Залить горячем молоком.
Семена чиа - идеальный продукт для завтрака. Его можно добавлять в йогурт, кашу или полосе. Чиа очень полезно для организма, поэтому медики рекомендуют включить его в свой рацион.
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