Субботний завтрак: три блюда с которыми справится даже ребенок

Завтрак должен быть вкусным, питательным и заряжать энергией. При этом быстро готовиться, ведь никто не хочет провести полдня на кухне, тем более в выходной. Мы подобрали три блюда, которые понравятся каждому и не отнимут много времени на приготовление.

Автор: Valeria Boltneva from Pexels Вкусный завтрак должен быть сытный и аппетитный.

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Скрэмбл

Ингредиенты:

яйца - 2 шт.;

молоко - 2 ст. л.;

оливковое масло - 1 ч. л.;

авокадо - 1/2 шт.;

тост - по вкусу.

Приготовление:

Взбить яйца, молоко и специи. Обжарить яичную массу на разогретой сковороде. Когда "схватится" перемешать, чтобы получились отдельные кусочки. Выложить на тост, смазанный авокадо.

Сэндвич с курицей

Ингредиенты:

куриное филе - 100 г;

сыр - 50 г;

творожная намазка - по вкусу;

помидор - 1 шт.;

цельнозерновой тост - 2 шт.

Приготовление:

Смазать тост сырной намазкой. Выложить измельченный кружочком помидор, обжаренную курицу и сыр. Сверху прикрыть вторым тостом, разрезать пополам и подать к столу.

Гранола

Ингредиенты:

орехи - 150 г

овсяные хлопья - 400 г

сухофрукты - 150 г

мед - 3 ст. л.

Приготовление:

Измельчить орехи и сухофрукты - смешать с хлопьями. Добавить растопленный мед. Выложить гранолу на противень, разровнять ровным слоем и выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 30-40 мин. Во время приготовления несколько раз перемешать. Готовое блюдо охладить. Залить горячем молоком.

Семена чиа - идеальный продукт для завтрака. Его можно добавлять в йогурт, кашу или полосе. Чиа очень полезно для организма, поэтому медики рекомендуют включить его в свой рацион.