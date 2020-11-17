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среда, 16 декабря 2020 14:50

Впечатляющий новогодний фуршет: 10 закусок со сливочным сыром
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Фото: idei-dekoru.com

Сливочный сыр является универсальным компонентом любой закуски. Подходит даже к десертам. Поэтому чаще всего используется на праздничных столах. Это очень кстати для приготовлений к Новому году.

Оригинальные идеи закусок на фуршет собраны в этой галерее.

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Одна из оригинальных закусок является "Алые паруса" с сырокопченой колбасы и маринованным острым перцем. Ее с удовольствием помогают готовить дети. Понадобится сырокопченая колбаса, сливочный сыр, острый маринованный перец и зубочистки.

Количество ингредиентов указать достаточно сложно - на 1 большой кусок колбасы понадобится 6 г сливочного сыра.

Нарезать колбасу наискосок, а острый перец - кольцами. Сыр нанести на колбасу тонким слоем. На шпажку накалываем квадратик острого перца, на сыр выкладываем перечное колечко.

Остается только согнуть кусок колбасы в виде паруса и сколоть все вместе шпажкой, чтобы прошла через перечное кольцо.

Даже с одних закусок можно сделать весь новогодний стол. Все они должны быть разнообразные и причудливые. Это создаст праздничную атмосферу, которую будет трудно забыть всем гостям.

Поэтому, продумывая новогоднее меню, стоит уделить особое внимание также им.

ukr.media
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