Впечатляющие идеи: как украсить торт на день рождения девочки

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Трудно представить детский праздник без торта. Покупать на заказ десерт не обязательно. Можно приготовить и самостоятельно, но это только полдела. Торт нужно еще и соответственно украсить. Ведь в день рождения маленькой "принцессы" все должно быть на высшем уровне.

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Выбирая дизайн, обязательно учитывайте возраст ребенка и интересы. Малыши будут в восторге от сказочных героев и зверей. Дошкольники любят мультяшных героев. Беспроигрышный вариант - украсить торт атрибутами принцессы - короной. Также девочки обожают все, что связано со сферой красоты: косметику, сумочки, туфли. Не прогадаете, если добавите цветы, бабочки и леденцы.

Вишневые десерты сочные и яркие. Особенно эффектно выглядят с этой ягодой торты. Как их приготовить читайте далее в статье, а как украсить смотрите в фотогалерее.