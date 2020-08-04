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вторник, 04 августа 2020 12:18

Впечатляющие идеи: как украсить торт на день рождения девочки
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Выбирая дизайн торта на день рождения ребенка, обязательно учитывайте его возраст и интересы
Фото: simya.com
Выбирая дизайн торта на день рождения ребенка, обязательно учитывайте его возраст и интересы
Выбирая дизайн торта на день рождения ребенка, обязательно учитывайте его возраст и интересы
Выбирая дизайн торта на день рождения ребенка, обязательно учитывайте его возраст и интересы
Выбирая дизайн торта на день рождения ребенка, обязательно учитывайте его возраст и интересы

Трудно представить детский праздник без торта. Покупать на заказ десерт не обязательно. Можно приготовить и самостоятельно, но это только полдела. Торт нужно еще и соответственно украсить. Ведь в день рождения маленькой "принцессы" все должно быть на высшем уровне.

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Выбирая дизайн, обязательно учитывайте возраст ребенка и интересы. Малыши будут в восторге от сказочных героев и зверей. Дошкольники любят мультяшных героев. Беспроигрышный вариант - украсить торт атрибутами принцессы - короной. Также девочки обожают все, что связано со сферой красоты: косметику, сумочки, туфли. Не прогадаете, если добавите цветы, бабочки и леденцы.

Вишневые десерты сочные и яркие. Особенно эффектно выглядят с этой ягодой торты. Как их приготовить читайте далее в статье, а как украсить смотрите в фотогалерее.

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Дата
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