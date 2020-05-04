Впечатляющие блюда: показали картины, которые пробуждают аппетит

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Дарья Косарь на собственной кухне создает уникальные картины. Но для этого ей не нужны краски или полотно. Она картины делает на тарелке из пищи.

Не использует специальных инструментов. Нужен кухонный нож, канцелярский нож, ножницы и пинцет.

"Я использую все возможные продукты. Это могут быть и фрукты, и ягоды, и крупы, и специи, и даже колбаса и другие продукты. С ежевики можно выложить ежика, с брокколи - елку, из макарон - тигра и еще много чего интересного и красивого. все, что есть на тарелке - съедобное. Мое главное правило - все ингредиенты должны сочетаться между собой. Самое главное правило - чтобы на тарелке были продукты, которые сочетаются: овощи с овощами или крупами, фрукты - кондитерскими изделиями", - говорит Дарья косарь.

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Создание картины занимает от часа до двух дней.

Сейчас создание фуд-арта стало моей основной работой. Мечтаю открыть ресторан, где будут подавать блюда в виде картин.

Букет из конфет - отличный сюрприз для тех, кто любит сладкое. Создавать такие презенты можно самостоятельно, взяв минимум материалов и инструментов. Идеи для изготовления собраны в галерее. Годятся конфеты, трубочки, пирожные и зефир. Для взрослых в центр вставляют бутылку виски или рома.