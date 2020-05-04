 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1359
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 891
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1377
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1035
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1755
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1530
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3546
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2403
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
9
9
22
15
10
Впечатляющие блюда: показали картины, которые пробуждают аппетит
Впечатляющие блюда: показали картины, которые пробуждают аппетит
Прима балета Екатерина Кухар рассказала, чем питается на карантине
Прима балета Екатерина Кухар рассказала, чем питается на карантине
Кулинарный тренд 2020: как аппетитно подать нарезку
Кулинарный тренд 2020: как аппетитно подать нарезку
Модные яйца: показали оригинальные идеи на Пасху
Модные яйца: показали оригинальные идеи на Пасху
Пасхальные салаты: 10 идей фантастического украшения
Пасхальные салаты: 10 идей фантастического украшения
Видео
Все видео
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 981
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3510
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2484
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1539
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 819
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
вторник, 05 мая 2020 02:28

Впечатляющие блюда: показали картины, которые пробуждают аппетит
9

  Комментировать

Вкусные картины делают за 2 дня
Фото: instagram.com
Вкусные картины делают за 2 дня
Вкусные картины делают за 2 дня
Вкусные картины делают за 2 дня
Вкусные картины делают за 2 дня

Дарья Косарь на собственной кухне создает уникальные картины. Но для этого ей не нужны краски или полотно. Она картины делает на тарелке из пищи.

Не использует специальных инструментов. Нужен кухонный нож, канцелярский нож, ножницы и пинцет.

"Я использую все возможные продукты. Это могут быть и фрукты, и ягоды, и крупы, и специи, и даже колбаса и другие продукты. С ежевики можно выложить ежика, с брокколи - елку, из макарон - тигра и еще много чего интересного и красивого. все, что есть на тарелке - съедобное. Мое главное правило - все ингредиенты должны сочетаться между собой. Самое главное правило - чтобы на тарелке были продукты, которые сочетаются: овощи с овощами или крупами, фрукты - кондитерскими изделиями", - говорит Дарья косарь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День кондитера: назвали впечатляющие десерты мира

Создание картины занимает от часа до двух дней.

Сейчас создание фуд-арта стало моей основной работой. Мечтаю открыть ресторан, где будут подавать блюда в виде картин.

Букет из конфет - отличный сюрприз для тех, кто любит сладкое. Создавать такие презенты можно самостоятельно, взяв минимум материалов и инструментов. Идеи для изготовления собраны в галерее.

Годятся конфеты, трубочки, пирожные и зефир. Для взрослых в центр вставляют бутылку виски или рома.

instagram.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Впечатляющие блюда: показали картины, которые пробуждают аппетит». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 23733
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 20961
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 12996
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 12240
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 8001
Кухня
День кондитера: назвали впечатляющие десерты мира
День кондитера: назвали впечатляющие десерты мира
 Просмотров: 1386
Прима балета Екатерина Кухар рассказала, чем питается на карантине
Прима балета Екатерина Кухар рассказала, чем питается на карантине
9
 Просмотров: 5634
Кулинарный тренд 2020: как аппетитно подать нарезку
Кулинарный тренд 2020: как аппетитно подать нарезку
22
 Просмотров: 1719
Показали самый известный десерт во время коронавируса
Показали самый известный десерт во время коронавируса Просмотров: 459
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
 Просмотров: 1449
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
3
Covid-19 держит позиции: сколько зараженных медиков
2
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
1
Фосфорная краска светится в темноте
1
Экс-канцлер Германии призвал отменить санкции против РФ
Голосов: 43
Голосование Ваш любимый спортивный турнир?
  • 1) Кубок мира по футболу
  • 2) Футбольное Евро
  • 3) Летняя Олимпиада
  • 4) Зимняя Олимпиада
  • 5) УПЛ
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua