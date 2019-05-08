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среда, 08 мая 2019 15:52

Восхищают и поражают мастерством: женщина выпекает из теста настоящие шедевры
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Вдохновение женщина черпает из своих любимых фильмов, сериалов, книг и музыкальных композиций.
Фото: instagram.com
Вдохновение женщина черпает из своих любимых фильмов, сериалов, книг и музыкальных композиций.
Вдохновение женщина черпает из своих любимых фильмов, сериалов, книг и музыкальных композиций.
Вдохновение женщина черпает из своих любимых фильмов, сериалов, книг и музыкальных композиций.
Вдохновение женщина черпает из своих любимых фильмов, сериалов, книг и музыкальных композиций.

Кинорежиссер и дизайнер Джессика Ли Кларк-Божин из канадского города Ванкувер занимается выпечкой необычных пирогов. Их изюминка в оригинальном декоре: на поверхности этих сладких творений из-под руки Джессики возникают реалистичные изображения книжных персонажей, животных, фантастических существ, мультипликационных героев, музыкантов и прочее.

Серьезно заняться выпечкой пирогов женщина решила с целью вернуть популярность этому виду десертов, ныне принадлежащую модным капкейкам, макаронам и подобному. Фото своих шедевров Джессика публикует на собственной странице в Instagram.

Свой первый пирог женщина испекла в 2016 году. Побудило ее к этому желание отказаться от рафинированного сахара, входящего в состав большинства покупных десертов. Для своего пирога Джессика приобрела кондитерский жир, на этикетке которого и нашла соответствующий рецепт. Вместо традиционных волнистых краев и покрытия в виде решетки, женщина решила украсить пирог, применив фантазию. С тех пор не перестает удивлять своими необычными творениями.

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Кондитеры пекарни Lynn & Ann Cake Parlour создают фигурные торты с причудливым декором. Изготавливают его из масляного крема и мастики. В результате из-под рук мастеров выходят удивительные десерты, которые приводят в восторг детей и не оставляют равнодушными взрослых.

instagram.com
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