Вишневый торт: как аппетитно украсить десерт

Вишневые десерты сочные и яркие. Особенно эффектно выглядят с этой ягодой торты.
Как их приготовить далее в статье, а как украсить - в фотогалерее.
Торт "Шоколад на кипятке" в мультиварке
Ингредиенты:
Мука - 350 г
Сахар - 380 г
Яйцо - 2 шт.
Молоко - 250 мл
Кипяток - 250 мл
Разрыхлитель - 10 г
Сода - 10 г
Какао - 40 г
Масло - 100 мл
Начинка:
Вишня - 300 г
Сахар - 30 г
Сок от вишни - 100 мл
Крахмал картофельный - 1 ст. л.
Крем:
Масло сливочное - 150 г
Сахарная пудра - 150 г
Сметана - 300 г
Приготовление:
Просеять муку, какао, разрыхлитель и соду. Добавить сахар, хорошо перемешать.
Соединить сухие компоненты. В другой миске взбить яйца в крепкую пену. Налить масло, еще раз взбить. Насыпать половину сухой смеси. Добавить половину молока. Как только все сбили до однородности, добавить остатки сухой смеси и молоко.
Всыпать сухую смесь к яйцам. Налить кипяток и быстро перемешать ложкой до однородности. Тесто получается жидким.
Чашу мультиварки смазать маслом. Вылить тесто и печь 70 мин. Готовность проверить деревянной шпажкой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновый чизкейк без выпечки: пошаговый рецепт
Пирог вытащить на решетку и охладить. Разрезать его на 3 коржа.
Для крема мягкое масло взбить с сахарной пудрой. Добавить сметану и взбить до однородности. Перевести крем в кондитерский мешок с широкой насадкой.
На корж выдавить крем кольцами. Накрыть вишневой начинкой. Так же распределить крем и начинку на второй корж.
Сверху выложить третий корж. Крем распределяем сверху и по бокам, выровнять кондитерским шпателем.
Ничто так не спасает от жары, как прохладительные напитки. Ягодный смузи, чай со льдом, оранжевый мохито, безалкогольная сангрия, или мятный взрыв - чтобы освежиться подойдет любой коктейль. Ведь каждый из них не только тонизирует, но и готовится за считанные минуты.
Комментарии