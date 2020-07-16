Вишневый торт: как аппетитно украсить десерт

Фото: idei-dekoru.com

Вишневые десерты сочные и яркие. Особенно эффектно выглядят с этой ягодой торты.

Как их приготовить далее в статье, а как украсить - в фотогалерее.

Торт "Шоколад на кипятке" в мультиварке

Ингредиенты:

Мука - 350 г

Сахар - 380 г

Яйцо - 2 шт.

Молоко - 250 мл

Кипяток - 250 мл

Разрыхлитель - 10 г

Сода - 10 г

Какао - 40 г

Масло - 100 мл

Начинка:

Вишня - 300 г

Сахар - 30 г

Сок от вишни - 100 мл

Крахмал картофельный - 1 ст. л.

Крем:

Масло сливочное - 150 г

Сахарная пудра - 150 г

Сметана - 300 г

Приготовление:

Просеять муку, какао, разрыхлитель и соду. Добавить сахар, хорошо перемешать.

Соединить сухие компоненты. В другой миске взбить яйца в крепкую пену. Налить масло, еще раз взбить. Насыпать половину сухой смеси. Добавить половину молока. Как только все сбили до однородности, добавить остатки сухой смеси и молоко.

Всыпать сухую смесь к яйцам. Налить кипяток и быстро перемешать ложкой до однородности. Тесто получается жидким.

Чашу мультиварки смазать маслом. Вылить тесто и печь 70 мин. Готовность проверить деревянной шпажкой.

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Пирог вытащить на решетку и охладить. Разрезать его на 3 коржа.

Для крема мягкое масло взбить с сахарной пудрой. Добавить сметану и взбить до однородности. Перевести крем в кондитерский мешок с широкой насадкой.

На корж выдавить крем кольцами. Накрыть вишневой начинкой. Так же распределить крем и начинку на второй корж.

Сверху выложить третий корж. Крем распределяем сверху и по бокам, выровнять кондитерским шпателем.

Ничто так не спасает от жары, как прохладительные напитки. Ягодный смузи, чай со льдом, оранжевый мохито, безалкогольная сангрия, или мятный взрыв - чтобы освежиться подойдет любой коктейль. Ведь каждый из них не только тонизирует, но и готовится за считанные минуты.