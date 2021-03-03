Весенние капкейки поднимают настроение: 20 впечатляющих вариантов

Фото: idei-dekoru.com

Панкейки - универсальный десерт, который любят как взрослые, так и дети. Частые эти сладости готовят для вечеринок и семейных праздников вместо тортов.

Рецепт панкенков прост. Они могут быть белые ванильные, шоколадные и красные. Последние напоминают торт "Красный бархат". Крем готовится из сливочного сыра и масла, чтобы хорошо держал форму.

"Красный бархат"

Ингредиенты:

Мука - 220 г

Яйца - 2 шт.

Масло сливочное - 80 г

Масло - 80 мл

Кефир - 180 мл

Сахар - 150 г

Какао - 20 г

Сода - 1/2 ч. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Соль - 1/3 ч. л.

Краситель пищевой красный - 1 ч. л.

Для крема:

Сыр сливочный - 300 г

Масло сливочное, размягчение - 120 г

Сахарная пудра - 70 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

приготовление:

Смешать муку, разрыхлитель, какао и соду. В сливочное масло, взбитое с сахаром, по одному добавить яйца, не прекращая взбивания. К этой же массе добавить масло, кефир и краситель. Все еще раз хорошо взбить.

Соединить сухие и жидкие ингредиенты и замесить тесто негусто для кексов на кефире. Разложить тесто по формочкам. Не заполнять их больше, чем на 2/3. Выпекать кексы 20 минут в духовке, разогретой до 175 градусов.

За это время сделать сливочный крем для капкейков. Для этого взбить мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Перемешать лопаткой со сливочным сыром комнатной температуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Причудливые десерты: 10 аппетитных тортов с тюльпанами

Ванильные капкейки

Ингредиенты:

Масло сливочное - 85 г

Сахар - 150 г

Соль - ¼ ч. л

Сметана - 85 г

Ванильный экстракт - 1 ч. л.

Белки комнатной температуры - 3 шт.

Мука - 160 г

Разрыхлитель - 2 ч. л

Молоко - 120 мл

Для ванильного крема:

Масло сливочное - 200 г

Сахарная пудра - 200 г

Ванильный экстракт - 1 ч. л.

Молоко - 50 мл

Приготовление:

Взбить мягкое сливочное масло с сахаром и солью до пышной массы. Добавить сметану, ванильный экстракт или ванильный сахар и взбивать, пока они не соединятся.

Добавить яичные белки в два приема и взбивать миксером. Понемногу добавить молоко и продолжать взбивать до однородности.

В отдельной посуде просеять муку и порошок для выпечки. Добавить в тесто половину сухих ингредиентов и взбивать до однородности смеси.

Переложить тесто в кондитерский мешок и заполнить одноразовые бумажные формы наполовину. Печь десерт 20 мин и украсить кремом.

Кондитер Елизаветта Глинская поделилась рецептом зимнего пирога. Для аромата добавляет цитрусовые. Нежная текстура десерта получается благодаря мармелада и сливочном заливке.