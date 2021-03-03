Весенние капкейки поднимают настроение: 20 впечатляющих вариантов

Панкейки - универсальный десерт, который любят как взрослые, так и дети. Частые эти сладости готовят для вечеринок и семейных праздников вместо тортов.
Рецепт панкенков прост. Они могут быть белые ванильные, шоколадные и красные. Последние напоминают торт "Красный бархат". Крем готовится из сливочного сыра и масла, чтобы хорошо держал форму.
"Красный бархат"
Ингредиенты:
Мука - 220 г
Яйца - 2 шт.
Масло сливочное - 80 г
Масло - 80 мл
Кефир - 180 мл
Сахар - 150 г
Какао - 20 г
Сода - 1/2 ч. л.
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Соль - 1/3 ч. л.
Краситель пищевой красный - 1 ч. л.
Для крема:
Сыр сливочный - 300 г
Масло сливочное, размягчение - 120 г
Сахарная пудра - 70 г
Ванильный сахар - 1 ч. л.
приготовление:
Смешать муку, разрыхлитель, какао и соду. В сливочное масло, взбитое с сахаром, по одному добавить яйца, не прекращая взбивания. К этой же массе добавить масло, кефир и краситель. Все еще раз хорошо взбить.
Соединить сухие и жидкие ингредиенты и замесить тесто негусто для кексов на кефире. Разложить тесто по формочкам. Не заполнять их больше, чем на 2/3. Выпекать кексы 20 минут в духовке, разогретой до 175 градусов.
За это время сделать сливочный крем для капкейков. Для этого взбить мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Перемешать лопаткой со сливочным сыром комнатной температуры.
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Ванильные капкейки
Ингредиенты:
Масло сливочное - 85 г
Сахар - 150 г
Соль - ¼ ч. л
Сметана - 85 г
Ванильный экстракт - 1 ч. л.
Белки комнатной температуры - 3 шт.
Мука - 160 г
Разрыхлитель - 2 ч. л
Молоко - 120 мл
Для ванильного крема:
Масло сливочное - 200 г
Сахарная пудра - 200 г
Ванильный экстракт - 1 ч. л.
Молоко - 50 мл
Приготовление:
Взбить мягкое сливочное масло с сахаром и солью до пышной массы. Добавить сметану, ванильный экстракт или ванильный сахар и взбивать, пока они не соединятся.
Добавить яичные белки в два приема и взбивать миксером. Понемногу добавить молоко и продолжать взбивать до однородности.
В отдельной посуде просеять муку и порошок для выпечки. Добавить в тесто половину сухих ингредиентов и взбивать до однородности смеси.
Переложить тесто в кондитерский мешок и заполнить одноразовые бумажные формы наполовину. Печь десерт 20 мин и украсить кремом.
Кондитер Елизаветта Глинская поделилась рецептом зимнего пирога. Для аромата добавляет цитрусовые. Нежная текстура десерта получается благодаря мармелада и сливочном заливке.
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