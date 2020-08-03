Вегетарианскую окрошку подают со сметаной

Окрошка — популярный летний суп, который подают холодным. В традиционный рецепт входит мясо: телятина, курица, или колбаса. Овощной вариант не менее вкусный и полезный. К перечисленным в рецепте ингредиентам дополнительно можно положить квашеную капусту или грибы.
Ингредиенты:
квас хлебный - 1 л
сметана - 4 ст. л.
картофель - 4 шт.
морковь - 2 шт.
перец болгарский - 2 шт.
огурец свежий - 1 шт.
яйцо - 3 шт.
редис - 5шт.
горчица столовая - 1 ст. л.
зелень укропа - 1 пучок
лук зеленый - по вкусу
соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Все овощи и яичный белок порезать кубиками. Желток перетереть с горчицей. Смешать все ингредиенты с квасом и настоять час. Перед подачей добавить в тарелки сметану. Украсить свежей зеленью.
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