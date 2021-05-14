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воскресенье, 16 мая 2021 22:30

Украшения из конфет: показали 15 трендовых идей для торта
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Как украсить торт конфетами
Фото: idei-dekoru.com
Как украсить торт конфетами
Как украсить торт конфетами
Как украсить торт конфетами
Как украсить торт конфетами

Чтобы порадовать родных тортом в честь знакового события, не обязательно заказывать у кондитеров. Его лучше сделать самому и оригинально украсить. Как это сделать, можно посмотреть в галерее.

Конечно, торты из мастики такие красивые но нужно иметь не талант для того, чтобы ею оформить торт. Но есть множество других элементов, которые можно использовать: конфеты, шоколад, фрукты, ягоды, вафельные картинки, крем, глазурь, желе. Каждый из этих элементов позволит ярко и красиво оформить торт в домашних условиях.

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Печенье и конфеты - кандидат номер 1 для этой задачи. Их просто обожают дети, а разнообразие вида и форм конфет позволяет украсить торт креативно и без лишних проблем.

Кондитер из Великобритании Керри Робертс создает интересные десерты. С масляного крема преподает цветочные букеты на кексах.

Они стали популярными, поэтому женщина оставила работу и занялась тем, что любила делать с детства.

idei-dekoru.com
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