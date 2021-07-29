Традиционная кухня Греции: что стоит попробовать каждому туристу

Кулинарные традиции греков формировалась более 3,5 тыс. лет. Их кухня имеет много общего с французской, балканской и итальянской. Считается типичной средиземноморской.

Важное место в рационе греков занимают рыба и морепродукты. Такие сорта, как морской окунь, скумбрия, дорада чаще запекают на углях, причем подают к столу в сопровождении "ладолемоно", оливкового масла с лимоном.

Автор: Alesia Kozik from Pexels В современной греческой кухне широко используются овощи, оливковое масло, рыба и морепродукты, бобовые, мясо и вино.

Не менее популярны и разнообразные овощи. Их добавляют в салаты, едят в качестве гарнира и сами по себе. В Греции их потребляют больше, чем в любой другой европейской стране.

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С мяса едят баранину и свинину, но последнее употребляется в пищу не так часто. Возможно, это объясняется тем, что во время турецкого владычества свинина почти исчезла из меню греческой кухни. С птицы предпочитают мясо цыплят.

Местные особенно гордятся своими сырами. В любви к ним могут посоревноваться даже с французами. В среднем на душу населения приходится 23 кг сыра в год, а это по статистике самый высокий показатель в Европе. В Греции насчитывается 20 видов местных сыров, но самыми известными, которые можно заказать практически в каждом ресторане, есть фета и кефалотири.

Греческий салат

Автор: © Depositphotos Фету для греческого салата иногда подают отдельно.

В понимании греков - это крупно измельченные помидоры и огурцы, лук-шалот, оливки, фета, орегано. Все это заправляется оливковым маслом. В зависимости от региона в блюдо могут добавлять сладкий перец, каперсы, анчоусы или заправку с мелко нарубленной свежей зелени. Фету иногда подают отдельно, приправив орегано и оливковым маслом.

Мусака

Автор: © Depositphotos Классическая греческая мусака - это три слоя: из баклажанов и оливкового масла, из баранины или телятины и помидорами. Верхний слой - это соус бешамель.

Это блюдо одно из самых популярных в Греции. Появилась в 1920 году благодаря повару Николасу Целементесу. За основу своего кулинарного шедевра, он взял арабский рецепт салата с баклажанами. Добавил мясо, а сверху полил соусом бешамель, рецепт которого узнал от французов. Иногда в блюдо добавляют кабачок, картофель или грибы. Традиционно мусака подается с сыром фета, листьями салата, цельнозерновым хлебом и красным вином.

Спанакопита

Автор: tripmydream.ua Спанакопиту готовят из двух слоев теста, между которыми выкладывают толстый слой начинки из шпината.

В переводе с греческого название блюда означает "пирог со шпинатом". Традиционно готовят из слоеного или теста фило. Неизменной остается лишь начинка - шпинат, брынза или сыр фета.

Галактобуреко

Автор: © Depositphotos Галактобуреко - один из любимых десертов греков.

Этот десерт, который готовят из слоеного теста и заварного крема. Имеет невероятно нежный и одновременно хрустящий вкус.

Лукумадес

Автор: © Depositphotos Лукамедес - сладкие шарики, политые медом.

Сладкое блюдо в виде шариков также готовится из теста. Приправляют специями, медом и присыпают сахарной пудрой.

Индийская кухня столь разнообразна, как и ее культура, география и климат. Растительная пища является основой рациона. Рис, кукуруза, дал, горох, чечевица и другие бобовые, овощи, а также лепешки из низших сортов муки - чапати, являются ее неотъемлемой частью. Традиционную пищу едят пальцами, правой рукой отламывая кусочек чапати и набирая на него рис с овощами или мясом.