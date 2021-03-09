Топ-10 продуктов, которые в пост заменят мясо и молоко

Семена льна и киноа в пост заменят мясо. Фото: healthytop.com.ua

В Великий пост надо есть много сои и нута. Она снижают холестерин и улучшают работу почек.

Этот пост начинается 15 марта и продолжается 47 дней. Он является самым строгим. Запрещены мясо, молоко, яйца и все продукты, в состав которых они входят.

Чтобы организм получил меньший стресс, нужно заменить это блюдо на другую витаминную. Какая именно должно быть, рассказывает Александр Самоненко, шеф-повар столичного ресторана "Айвенго".

Для пополнения запасов белка нужно есть шпинат, сельдерей, спаржу, курагу, чернослив, киви, халву и козинаки.

"Недооценена в постном меню семян льна и киноа. Эти продукты быстро утоляют голод. Тогда как первый продукт можно есть в сухом виде, добавляя в салаты или каши. Семена киноа, нужно растворить в воде или соке. Там оно набухнет и увеличится в объеме в 10 раз. Поэтому надо бросать понемногу. Не более столовой ложки на стакан", - объясняет специалист.

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Киноа можно смолоть сухим в блендере и подсыпать в блюда, как приправы. Вкус у него нейтральный, зато очень много полезных веществ, которые нормализуют работу организма во время поста.

Семена льна является лидером по содержанию антиоксидантов, которые обладают противовирусным и антибактериальным действием. Оно замедляет развитие злокачественных опухолей и старения организма. В день достаточно есть 1 ч. л. семена льна или заменять на льняное масло. Запивать теплой водой, но не горячей, потому что теряет пользу.

Чтобы умножить уникальность семян льна, его надо прорастить. Его насыпать тонким слоем на тарелке с водой и накрыть марлей. На следующий день проклюнутся ростки, которые можно хранить в холодильнике до пяти дней.

Растительная диета, согласно исследованию ученых из Немецкого федерального института, провоцирует ухудшение здоровья костей. В эксперименте участвовали 36 вегетарианцев и такое же количество людей, которые придерживаются смешанной диеты