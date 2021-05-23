Сырники готовят без яиц и муки: звездный рецепт

Tetyana Lytvynova nizhni syrnyky z apelʹsynovoyu tsedroyu prykrashaye mʺyatoyu Inhrediyenty: 400 h syru 9% 50 h kurahy 30 h nasinnya chia 150 ml apelʹsynovoho soku 0,5 sht. apelʹsynovoyi tsedry 50 h myhdalʹnoyi makukhy vanilin 30 h myhdalʹnykh plastivtsiv 1 apelʹsyn Pryhotuvannya: U sklyanku z apelʹsynovym sokom dodaty nasinnya chia. Peremishaty, zalyshyty na 6-8 hodyn. U mysku vyklasty syr, podribnyty blenderom do odnoridnoyi konsystentsiyi. Propustyty cherez syto. Dali – dodaty vanilin, kurahu, myhdalʹnoyi makukhy, nasinnya chia, peremishaty. CHYTAYTE TAKOZH: Frantsuzʹka kukhnya vrazhaye: try litni stravy, yaki pid sylu kozhnomu Vyklasty tisto u sylikonovu formu. Zverkhu vykladsty myhdalʹni plastivtsi, nakryty folʹhoyu. Rozihrity dukhovku do temperatury 200 hradusiv, vidpravyty zapikatysʹ 30 khv. Apelʹsyn pomyty, narizaty skybochkamy. Syrnyky okholodyty i prykrasyty apelʹsynovymy skybkamy i m'yatoyu. Kulinarka Tetyana Lytvynova podilylasya retseptom pryhotuvannya kotlety dlya burhera. Shchob vona bula sokovytoyu, u m'yasnyy farsh dodala salo y retelʹno vidbyla. Ещё 1037 / 5000 Результаты перевода Татьяна Литвинова нежные сырники с апельсиновой цедрой украшает мятой. Фото: recepty.24tv.ua

Кулинарная експертка и судья "Мастер шеф" Татьяна Литвинова готовит полезные сырники по собственному рецепту. Их делает из творога, апельсинового сока, кураги, цедры, семенами чиа. Подает со сметаной или йогуртом.

Ингредиенты:

400 г творога 9%

50 г кураги

30 г семян чиа

150 мл апельсинового сока

0,5 шт. апельсиновой цедры

50 г миндальной жмыха

ванилин

30 г миндальных хлопьев

1 апельсин

Приготовление:

В стакан с апельсиновым соком добавить семена чиа. Перемешать, оставить на 6-8 часов.

В миску выложить творог, измельчить блендером до однородной консистенции. Пропустить через сито.

Далее - добавить ванилин, курагу, миндальной жмыха, семена чиа, перемешать.

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Выложить тесто в силиконовую форму. Сверху добавить миндальные хлопья, накрыть фольгой.

Разогреть духовку до температуры 200 градусов, отправить запекаться 30 мин.

Апельсин помыть, нарезать ломтиками. Сырники охладить и украсить апельсиновыми дольками и мятой.

Кулинарка Татьяна Литвинова поделилась рецептом приготовления котлеты для бургера. Чтобы она была сочной, в мясной фарш добавила сало и тщательно отразила.