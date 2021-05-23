Сырники готовят без яиц и муки: звездный рецепт

Кулинарная експертка и судья "Мастер шеф" Татьяна Литвинова готовит полезные сырники по собственному рецепту. Их делает из творога, апельсинового сока, кураги, цедры, семенами чиа. Подает со сметаной или йогуртом.
Ингредиенты:
400 г творога 9%
50 г кураги
30 г семян чиа
150 мл апельсинового сока
0,5 шт. апельсиновой цедры
50 г миндальной жмыха
ванилин
30 г миндальных хлопьев
1 апельсин
Приготовление:
В стакан с апельсиновым соком добавить семена чиа. Перемешать, оставить на 6-8 часов.
В миску выложить творог, измельчить блендером до однородной консистенции. Пропустить через сито.
Далее - добавить ванилин, курагу, миндальной жмыха, семена чиа, перемешать.
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