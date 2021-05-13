Справится даже ребенок. Глинская рассказала, как приготовить аппетитные маффины

Время выпекания 18-10 минут. Фото: facebook/Liza Glinskaya

Нежные, сладкие и ароматные маффины с каждым днем покоряют все больше сладкоежек во всем мире. Готовят с ягодами, ванилью, цитрусовыми, орехами и шоколадом.

Рецептом популярной выпечки в Уoutube поделилась Елизавета Глинская, кондитерка.

"Меня часто спрашивают, что можно приготовить из кефира и йогурта. Первое, что приходит в голову кроме оладьей - шоколадные или ягодные маффины. Рецепт насколько прост, что с ним справятся даже дети", - рассказала Глинская.

Ингредиенты:

мука - 250 г

сахар - 100 г

какао-порошок - 50 г

разрыхлитель - 8 г

соль - щепотка

сода - 1/3 ч. л

яйцо - 2 шт.

масло - 100 г

кефир - 200 г

черный шоколад - 80 г

Приготовление:

Смешать муку, разрыхлитель, соду, какао и соль. Вбить яйца. Соединить сахар, кефир или йогурт, растопленное горячее сливочное масло. Добавить сухую часть, перемешать, чтобы вся мука увлажнилась и всыпать шоколад. Наполнить тестом формы на 2/3 высоты. Выпекать в разогретой до 180°С духовке 18-20 мин. Готовность проверить деревянной шпажкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кексы как букеты: кондитер учит делать впечатляющие десерты

Кондитерка Елизавета Глинская поделилась рецептом арматного десерта. Кекс готовит из тыквы. Добавляет финики, цитрусовые и миндаль.