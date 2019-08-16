Шоколадная мечта: 20 вариантов оригинального оформления тортов

Зачастую торты оценивают не по вкусу, а по оформлению. Особенно, если они шоколадные. Этот материал хорошо поддается для создания сложных узором и форм.
Часто в магазинах можно увидеть торты, украшенные тонкой ажурной вязью. Она выглядит воздушной и хрупкой. На первый взгляд кажется, что ее невозможно повторить.
На самом деле украшения из шоколада сделать несложно. Можно использовать разный шоколад - белый, молочный, черный.
Главное, чтобы в нем не было ни фруктов, ни орехов. Даже самый узор из шоколада будет выглядеть оригинально.
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Художник-кондитер Лесли Виджил украшает торты кремовыми узорами, похожими на орнаментированную вышивку.
Чтобы достичь нужного эффекта, крем преподает аккуратными стежками. В оформлении большинства десертов Виджил преобладают мексиканские народные мотивы. Однако иногда в своих работах кондитер комбинирует орнаменты, традиционные для вышивки других народов.
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