Сочная кукуруза: показали оригинальные правила подачи на стол

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Ароматная, сочная, вкусная вареная кукуруза всегда желательна летнее блюдо.

Даже перезрела кукуруза будет мягкой и сочной, если ее правильно сварить. Для этого необходимо сначала очистить кочаны от волокон и листьев, затем разрезать их пополам и после этого залить смесью воды с молоком в соотношении 1: 1. На 1 часть холодной питьевой воды необходима 1 часть молока. Здесь кукуруза должна пролежать 4 часа, после чего ее можно отварить классическим способом.

Кукурузу следует опускать в кипящую воду.

Перед варкой и во время приготовления воду солить не нужно, иначе зерна будут жесткими.

Солят кукурузу за 5 мин. до готовности или перед тем, как подать на стол.

В воду для варки можно добавить немного сахара и сливочного масла, которые придадут блюду нежный вкус.

На большом огне варить кукурузу нельзя. Сразу после закипания следует его уменьшить.

Молодая кукуруза будет готова через 30 мин. варки, а созревшую кукурузу - 40 минут.

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После определения правил приготовления, важно еще оригинально ее подать. Об этом далее в галерее.

Также летом нравятся вареники. Это блюдо, которое никогда не надоедает. Каждая украинская хозяйка готовит их по-своему. Они каждый раз разные благодаря различным начинка - от пряно-соленых к фруктово-сладких. Особенно популярны ленивые вареники, приготовление которых занимает меньше времени. Летом нравятся они с зеленью.