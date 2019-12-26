Селедка под шубой, как суши: 3 варианта новогоднего салата

Селедка под шубой - любимый салат на Новый год. Он уже стал традиционным, как Оливье. Чтобы отойти от стандартов и приготовить оригинальное блюдо стоит представить блюдо в другом виде. Например, в виде роллов или мусса.

Рулет "Селедка в шубе"

Автор: edinstvennaya.ua Салаты на Новый год: селедку под шубой сворачивают рулетом

Ингредиенты:

4 картофелины

3 морковки

2 свеклы

3 яйца

1 соленая селедка

½ луковицы

Приготовление:

Овощи отварить до готовности, а яйца - круто. Очистить и натереть на крупной терке. Селедку и лук нарезать кубиками.

Доску застелить пищевой пленкой и загнуть по краям. Выложить свеклу и разровнять руками. Край тонким слоем майонеза. Сверху равномерно распределить морковь и майонез.

Теперь очередь яиц и картофеля. Посолить. Выложи лук. В центре оставь кусочки селедки и смажь все майонезом.

Начинай крутить рулет, начиная с того края, где находится большинство ингредиентов. После этого появился рулет на несколько часов в холод.

Селедка под шубой в виде роллов

Автор: edinstvennaya.ua Салаты на Новый год: селедку под шубой сворачивают рулетами

Ингредиенты:

100 г филе селедки

1 свекла

1 морковь

70 г твердого сыра

2 яйца

1 картофель

1 луковица

2 листа нори

Приготовление:

Свекла, картофель и морковь нужно отварить или запечь в духовке. Яйца сварить вкрутую. Затем свекла, картофель, морковь и сыр натереть на средней терке, а лук и яйца мелко нарезать. Филе селедки нарезать тонкими полосками.

На коврик для приготовления суши выложить 2 листа нори, на них тонким равномерным слоем - свекла. Тогда тонким слоем смазать майонезом. Теперь морковь. И снова майонез.

Далее выложить тертый сыр, яйца и майонез. Следующие - картофель, майонез и лук. На край, с которого начинать заворачивать роллы, положить полоски филе селедки. Каждый слой должен быть очень тонким, ведь это роллы и потом их нужно будет свернуть.

Аккуратно с помощью коврика туго завернуть рулет и нарезать.

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Селедочный торт со свекольным муссом

Автор: edinstvennaya.ua Салаты на Новый год: селедку под шубой делают тортом

Ингредиенты:

3 свеклы

3 картофелины

1 морковь

3 яйца

1 соленая селедка

½ луковицы

1 ст. л. желатина

Приготовление:

Отварить и почистить свеклу, картофель и морковь, яйца. Филе нарезать средними кусками, а лук - мелкими. Картофель, морковь и яйца натереть на крупной терке. Залить желатин 100 мл холодной воды.

Затем поставить на блюдо форму поменьше. На дно выложить картофель, слой майонеза. Теперь очередь сельди, лука, яиц, снова майонез. Затем выложить морковь и помазать майонезом. Вареную свеклу взбить блендером с 3 ст. л. майонеза.

Замоченный желатин разогреть и добавить в свекольную массу. Блендером взбить все до однородной массы.

Снять с салату форму и поставить форму побольше (на 18 см). Теперь нужно залить верх и бока салата свекольной массой и разровнять. Поставить на ночь в холодильник.