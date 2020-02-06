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четверг, 06 февраля 2020 16:54

"С паром от борща отлетает в рай душа": назвали 12 интересных фактов о главном украинском блюде

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&quot;С паром от борща отлетает в рай душа&quot;: назвали 12 интересных фактов о главном украинском блюде
По так называемому индексу борща оценивают покупательную способность разных валют и реальную инфляцию гривны.ФОТО: inlviv.in.ua

Борщ является визитной карточкой украинской национальной кухни. За века своего существования это блюдо обрело столь большую популярность, что приписать себе "авторские права" на него пытаются почти все соседние народы. Однако исторические записи далекого прошлого подтверждают, что именно на украинских землях готовить борщ начали впервые.

12 фактов о главном блюде украинской национальной кухни назвал шоумен и бывший дипломат Дмитрий Чекалкин на своей странице в Facebook.

1. В старину считалось, что с паром от борща отлетает в рай душа умершего человека. Поэтому поминальный обед без этого блюда обычно не обходился.

2. Рецептов красного борща существует более 70. Самый сложный и дорогой — "Борщ киевский". Варят его на бульоне из говядины, баранины и свинины. Помимо обязательных ингредиентов, добавляют еще натуральный хлебный квас.

3. По классическому украинскому рецепту, в конце варки борщ сдабривают свежим свиным салом, толченым с чесноком, солью и зеленью. После этого снимают борщ с огня, накрывают крышкой и оставляют минимум на полчаса настояться.

4. На Полтавщине борщ готовят на основе куриного бульона. Подают с клецками.

5. Для Черниговщины традиционным является борщ с грибными "ушками".

6. На Житомирщине закрепились два варианта приготовления борща: полесский и коростенский. Первый готовится с добавлением вяленых вьюнов и грибов, второй — на сухофруктах.

7. Закарпатье своим рецептом борща не разжилось. Готовят там так называемый львовский. Капусту в него не добавляют — варят только из картофеля и свеклы.

8. На Галичине в давние времена борщ готовили очень жидким. Картофель в него не добавляли, заправляли зажаркой. Для придания кислинки сдабривали вишневым либо яблочным соком.

9. Евреи борщ готовят исключительно на курином бульоне и с добавлением большого количества сахара. Свеклу предварительно не тушат.

10. Томатную заправку в борщ украинцы начали добавлять лишь с конца XIX-начала XX века: до того на территории Украины помидоры распространены не были. Прежде кислинки борщу придавали за счет сыворотки, простокваши, кислой капусты, ягод или неспелых яблок.

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11. Неофициальный "индекс борща" (по аналогии с "индекса Биг-Мака") часто используется украинскими СМИ для оценки покупательной способности различных валют и определения реальной инфляции гривны. Индексом борща является средняя стоимость всех продуктов, необходимых для приготовления определенного объема этого блюда по состоянию на определенную дату.

12. Название в честь борща получил небольшой город Борщев на Тернопольщине. Каждую осень там проводят фестиваль "Борщ-ел". Гостям там предлагают не только попробовать, но и научиться готовить разные виды борща.

Американец доказал через суд, кому принадлежит борщ. Иск мужчина подал на супермаркет, витрину которого украшала ложная надпись о принадлежности борща.

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