Рождественское печенье: 15 идей приготовления сладостей

Пипаркукас - это традиционное "рождественское" печенье, которое украшает столы жителей Швеции, Финляндии, Латвии и Эстонии. В переводе означает "перченая печенье".
Выпечка получила это название из-за большого содержания в рецептуре перца, имбиря и других пряностей. Ее выпекает в форме ангелов, елок, звезд, а потом также украшают им елки.
Рождественское печенье
Ингредиенты:
мед - 150 мл
масло сливочное - 75 г
сахар - 1/2 стакана
яйца - 1 шт.
сода - 1 ч. л.
мука - 300 г
корица, имбирь, кардамон, мускатный орех, кориандр, гвоздика, черный перец горошком - 2,5 ч. л.
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Приготовление:
Смешать по чайной ложке каждой из перечисленных специи и 5 горошков черного или душистого перца. Измельчить все в кофемолке.
Перемешать мед с пряностями, сахаром и маслом. Прокипятить смесь 2 мин.
К горячей медовой массы добавить половину муки. Хорошо вымешать.
Охладить смесь, а затем добавить яйцо, соду и оставшуюся муку.
Раскатать тесто до образования пласта толщиной 0,7 см и вырезать фигурки формами.
Выпекать при температуре не выше 180 градусов в течение 15 мин.
Сладости - универсальный подарок. Их любят все дети и взрослые. Поэтому они подходят в качестве презента для любого праздника. А учитывая то, что лучше конфет могут быть только красиво подаренные конфеты.
Идеи как это сделать собраны в статье.
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