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четверг, 19 декабря 2019 00:35

Рождественское печенье: 15 идей приготовления сладостей
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Фото: idei-dekoru.com

Пипаркукас - это традиционное "рождественское" печенье, которое украшает столы жителей Швеции, Финляндии, Латвии и Эстонии. В переводе означает "перченая печенье".

Выпечка получила это название из-за большого содержания в рецептуре перца, имбиря и других пряностей. Ее выпекает в форме ангелов, елок, звезд, а потом также украшают им елки.

Рождественское печенье

Ингредиенты:

мед - 150 мл

масло сливочное - 75 г

сахар - 1/2 стакана

яйца - 1 шт.

сода - 1 ч. л.

мука - 300 г

корица, имбирь, кардамон, мускатный орех, кориандр, гвоздика, черный перец горошком - 2,5 ч. л.

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Приготовление:

Смешать по чайной ложке каждой из перечисленных специи и 5 горошков черного или душистого перца. Измельчить все в кофемолке.

Перемешать мед с пряностями, сахаром и маслом. Прокипятить смесь 2 мин.

К горячей медовой массы добавить половину муки. Хорошо вымешать.

Охладить смесь, а затем добавить яйцо, соду и оставшуюся муку.

Раскатать тесто до образования пласта толщиной 0,7 см и вырезать фигурки формами.

Выпекать при температуре не выше 180 градусов в течение 15 мин.

Сладости - универсальный подарок. Их любят все дети и взрослые. Поэтому они подходят в качестве презента для любого праздника. А учитывая то, что лучше конфет могут быть только красиво подаренные конфеты.

Идеи как это сделать собраны в статье.

ipress.ua
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