Рождественский немецкий кекс пекут с коньяком

За 2 недели до Рождества принято печь штоллен. Это рождественский кекс на дрожжевом тесте родом из Германии. В нем должно быть много цукатов, изюма, орехов. Как ни странно в выпечке должно быть алкоголь, благодаря которому эта праздничная выпечка долго сохраняется.
Это, как о украинский борщ - у каждой хозяйки свой рецепт. Но одно в рецепте штоллен должно оставаться неизменным - много масла: не менее 30 г на каждые 100 г муки. И практически одинаковый вес муки и фруктов с орехами.
Ингредиенты:
6 ст. л. коньяка
450 г изюма
100 г цукатов
100 г вяленых вишен
Цедра 1/2 лимона
Сок 1/2 апельсина
800 г муки
350 г сливочного масла
130 г сахара
1/4 ч. Л. соли
250 мл молока
50 г живых дрожжей
2 желтка
50 мл масла
специи:
1 пакетик ванилина
1/4 ч. л. кардамона
1/4 ч. л. молотого имбиря
Приготовление:
Изюм промыть и добавить цукаты, апельсиновый сок и ром. Оставить так до утра. Дрожжи растереть со столовой ложкой сахара и дать 10 мин. постоять.
Муку просеять и разделить на 2 части. В одну часть насыпать сахар, соль. Развести дрожжи теплым молоком и влить в муку. Замесить тесто, добавить специи, желтки, масло. Продолжать вымешивать на столе, постепенно добавляя муку, и мягкое сливочное масло.
Вымешивания может занять 10 минут, пока не получится мягкое тесто. Оставить подходить на полчаса. После этого добавить в тесто все ягоды, орехи и цедру лимона. Ягоды предварительно нужно обвалять в муке для лучшего сцепления с тестом. И снова поставить штоллен на подход на 1.5 часа.
После этого раскатать тесто в овал и сформировать штоллен. Перенести на противень и оставить на 30 мин. Поставить в нагретую духовку на 20 мин при температуре 180 градусов.
Накрыть штоллен фольгой и выпекать еще 40 мин. при температуре 160 градусов. Готовность кекса проверить зубочисткой.
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Охладить и смазать топленым сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой со всех сторон.
После охлаждения завернуть кекс в пергамент, затем - в фольгу. Положить в прохладное место для созревания. Впоследствии он станет более плотным, но при этом просочится ароматами ягод и специй.
Чем дольше штоллен лежит, тем вкуснее становится
Новогодние кексы украсят любое застолье. Добавляют уюта и наслаждения от праздников. Их украшения добавит удовольствия, я сли в семье есть дети.
Пухлые, нежные, ароматные кексы можно испечь с изюмом, орехами, повидлом и цукатами. Сверху выпечку присыпают сахарной пудрой.
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