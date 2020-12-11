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понедельник, 14 декабря 2020 10:11

Рождественский немецкий кекс пекут с коньяком
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Штоллен пекут из большого количества сухофруктов и масла
Фото: zelenasadyba.com.ua
Штоллен пекут из большого количества сухофруктов и масла
Штоллен пекут из большого количества сухофруктов и масла
Штоллен пекут из большого количества сухофруктов и масла
Штоллен пекут из большого количества сухофруктов и масла

За 2 недели до Рождества принято печь штоллен. Это рождественский кекс на дрожжевом тесте родом из Германии. В нем должно быть много цукатов, изюма, орехов. Как ни странно в выпечке должно быть алкоголь, благодаря которому эта праздничная выпечка долго сохраняется.

Это, как о украинский борщ - у каждой хозяйки свой рецепт. Но одно в рецепте штоллен должно оставаться неизменным - много масла: не менее 30 г на каждые 100 г муки. И практически одинаковый вес муки и фруктов с орехами.

Ингредиенты:

6 ст. л. коньяка

450 г изюма

100 г цукатов

100 г вяленых вишен

Цедра 1/2 лимона

Сок 1/2 апельсина

800 г муки

350 г сливочного масла

130 г сахара

1/4 ч. Л. соли

250 мл молока

50 г живых дрожжей

2 желтка

50 мл масла

специи:

1 пакетик ванилина

1/4 ч. л. кардамона

1/4 ч. л. молотого имбиря

Приготовление:

Изюм промыть и добавить цукаты, апельсиновый сок и ром. Оставить так до утра. Дрожжи растереть со столовой ложкой сахара и дать 10 мин. постоять.

Муку просеять и разделить на 2 части. В одну часть насыпать сахар, соль. Развести дрожжи теплым молоком и влить в муку. Замесить тесто, добавить специи, желтки, масло. Продолжать вымешивать на столе, постепенно добавляя муку, и мягкое сливочное масло.

Вымешивания может занять 10 минут, пока не получится мягкое тесто. Оставить подходить на полчаса. После этого добавить в тесто все ягоды, орехи и цедру лимона. Ягоды предварительно нужно обвалять в муке для лучшего сцепления с тестом. И снова поставить штоллен на подход на 1.5 часа.

После этого раскатать тесто в овал и сформировать штоллен. Перенести на противень и оставить на 30 мин. Поставить в нагретую духовку на 20 мин при температуре 180 градусов.

Накрыть штоллен фольгой и выпекать еще 40 мин. при температуре 160 градусов. Готовность кекса проверить зубочисткой.

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Охладить и смазать топленым сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой со всех сторон.

После охлаждения завернуть кекс в пергамент, затем - в фольгу. Положить в прохладное место для созревания. Впоследствии он станет более плотным, но при этом просочится ароматами ягод и специй.

Чем дольше штоллен лежит, тем вкуснее становится

Новогодние кексы украсят любое застолье. Добавляют уюта и наслаждения от праздников. Их украшения добавит удовольствия, я сли в семье есть дети.

Пухлые, нежные, ароматные кексы можно испечь с изюмом, орехами, повидлом и цукатами. Сверху выпечку присыпают сахарной пудрой.

zelenasadyba.com.ua
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