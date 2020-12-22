Ресторанный гид Michelin оскандалился заявлением о "российском борще"

Скандал с борщом: ресторанный путеводитель назвал борщ русским блюдом. Фото:pixabay

Ресторанный путеводитель Michelin назвал борщ "знаменитой русским блюдом"

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Гиды путеводителя приехали оценивать рестораны Москвы. Они были поражены многообразием кулинарного наследия России. Среди традиционных супов, кроме рассольника, оказался и борщ.

В компании считают, что российские шеф-повара стараются подчеркнуть качество местных продуктов.

"Они также охотно используют овощи и травы, которые оказывают неповторимых ароматов таким знаменитым первым блюдам страны, как борщ или рассольник", - заявили в компании.

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Путеводитель - наиболее известный и влиятельный из современных ресторанных рейтингов, издаваемый компанией по производству шин Michelin с 1900 года.

2019-го Министерство иностранных дел России утверждало, что борщ является символом русской традиционной кухни. В октябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики включило культуру приготовления украинского борща в Национальный список элементов нематериального культурного наследия страны по рекомендации Экспертного совета при ведомстве.