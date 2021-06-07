Рецепт от Клопотенка: как приготовить идеальный капустняк

Идеальные специи для капустняка - соль, лавровый лист и черный молотый перец. Фото: klopotenko.com Фото: klopotenko.com

Капустняк - известное украинское блюдо, которое с давних времен подавали на многие праздники, в том числе и свадьбы. Главным ингредиентом этого блюда является квашеная капуста. Благодаря которой суп получается с кислинкой и особым ароматом. Можно использовать любую крупу: пшено, рис, перловку или гречку.

Рецептом известного супа поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

куриные бедра - 2 шт.

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

лавровый лист - 2 шт.

перец горошком - 2-3 шт.

гвоздика - 2 шт.

вода - 2,5 л.

квашеная капуста - 350 г

гречка - 100 г

сметана - по вкусу

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Снять кожуру с куриных бедер. Нарезать ее небольшими кусками и поджарить на сухой сковороде до состояния румяных шкварок. С бедер сварить бульон. Добавить нарезанную морковь и лук. Всыпать специи. Варить в течение 20 мин. При необходимости снять пену, а затем процедить его. Добавить в бульон гречку и квашеную капусту. Варить до готовности гречки и мягкости квашеной капусты в течение 10-15 мин. Добавить соль и перец. Подать со сметаной и шкварками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клопотенко поделился рецептом приготовления дорадо с лаймом и чили

Окрошка - один из самых популярных холодных супов, которые готовят весной и летом. Он легкий, полезный и одновременно питательный. Обычно овощи и мясо заливают сметаной, сывороткой, минеральной водой или березовым соком.