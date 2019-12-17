Пушистые мышки: 15 способов украшения закусок на Новый год

Фото: kolizhanka.com.ua

По восточному календарю 2020 будет годом Белого Стального Крысы. Это животное не прихотлива и ест все. Однако все же любит, когда на столе изобилие блюд.

Чтобы все они выглядели символично, стоит украсить схожей с мышами тематикой.

Об этом пишет Кolizhanka.

Составление новогоднего меню - дело сложное и занимает много фантазии и времени. Поэтому лучше заранее выбрать закуски, которые приготовить на Новый год 2020.

Что именно будет, фото в галерее.

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Сырная тарелка - обязательное закуска, которая должна быть на праздничном столе. Самое важное - правильно разложить сыры на тарелке. Они должны быть расположены по нарастающей вкуса - от и мягких сыров в найтерпкиших и острых. В Европе существуют правила ее оформления. Французы, например, настаивают на нечетном ассортименте сортов: 3, 5, 7.