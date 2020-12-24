Порционные закуски к новогоднему столу: 10 новых идей подачи

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Гренками со шпротами, лавашевимы рулетами и тарталетками никого не удивить. Но без закусок не может обойтись праздничный стол.

Чтобы не приготовить банального, стоит выбрать порционные варианты бутербродов с этой галереи.

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Также закуску можно подать в форме новогодней шарики. Для этого смешать куриное филе с сыром и чесноком. Яркая блюдо украсит любой праздничный стол.

Куриное филе - 200 г

Сыр твердый - 100 г

Чеснок - 3 зубца

Майонез - 2 ст. л

Морковь - 1 шт

Паприка сладкая молотая - 1 ст. л.

Укроп свежий - несколько ветвей

Лавровый лист - 1 шт.

Приготовление:

Сварить филе в сотейнике с лавровым листом и перцем для аромата 25 мин. Нарезать кусками и перекрутить через мясорубку. Добавить тертый сыр и чеснок.

Положить майонез, по вкусу молотый черный перец и соль. Перемешать. Сразу покажется, что масса сухая, но по мере перемешивания, она станет более влажным.

Чайной ложкой набирать небольшие порции приготовленной массы и формировать шарики размером с грецкий орех. Должно получиться 18-20 шариков. Морковь очистить и натереть на мелкой терке.

Для панировки взять 3 миски. В одну насыпать паприку, в другую - натертую морковь, в третью изложить измельченный укроп.

Обвалять творожно-куриные шарики в панировке. Чтобы закуску было удобно брать с тарелки, можно использовать соленую соломку, воткнув в шарики.

Сливочный сыр является универсальным компонентом любой закуски. Подходит даже к десертам. Поэтому чаще всего используется на праздничных столах. Это очень кстати для приготовлений к Новому году. Оригинальные идеи закусок на фуршет собраны в этой галерее.