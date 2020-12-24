Порционные закуски к новогоднему столу: 10 новых идей подачи

Гренками со шпротами, лавашевимы рулетами и тарталетками никого не удивить. Но без закусок не может обойтись праздничный стол.
Чтобы не приготовить банального, стоит выбрать порционные варианты бутербродов с этой галереи.
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Также закуску можно подать в форме новогодней шарики. Для этого смешать куриное филе с сыром и чесноком. Яркая блюдо украсит любой праздничный стол.
Куриное филе - 200 г
Сыр твердый - 100 г
Чеснок - 3 зубца
Майонез - 2 ст. л
Морковь - 1 шт
Паприка сладкая молотая - 1 ст. л.
Укроп свежий - несколько ветвей
Лавровый лист - 1 шт.
Приготовление:
Сварить филе в сотейнике с лавровым листом и перцем для аромата 25 мин. Нарезать кусками и перекрутить через мясорубку. Добавить тертый сыр и чеснок.
Положить майонез, по вкусу молотый черный перец и соль. Перемешать. Сразу покажется, что масса сухая, но по мере перемешивания, она станет более влажным.
Чайной ложкой набирать небольшие порции приготовленной массы и формировать шарики размером с грецкий орех. Должно получиться 18-20 шариков. Морковь очистить и натереть на мелкой терке.
Для панировки взять 3 миски. В одну насыпать паприку, в другую - натертую морковь, в третью изложить измельченный укроп.
Обвалять творожно-куриные шарики в панировке. Чтобы закуску было удобно брать с тарелки, можно использовать соленую соломку, воткнув в шарики.
Сливочный сыр является универсальным компонентом любой закуски. Подходит даже к десертам. Поэтому чаще всего используется на праздничных столах. Это очень кстати для приготовлений к Новому году.
Оригинальные идеи закусок на фуршет собраны в этой галерее.
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