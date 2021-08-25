Полезный перекус для фигуры: бутерброды от Аниты Луценко

Полезные бутерброды дадут достаточно энергии без ущерба для фигуры. Для их приготовления понадобится минимум времени и продуктов.
О них пишет тренер Анита Луценко в Инстаграм.
Брускеты с помидорами и базиликом
Помидоры мелко нарезать. Их вместе с базиликом выложить на хрустящую чиабатту. Ее необходимо подсушить на сухой сковороде. Затем посолить и поперчить.
Брускеты с авокадо и вялеными томатами
Хлеб намазываем вкусным сливочным сыром, добавляем авокадо, нарезанное миниатюрами, и вяленые томаты.
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Брускеты с овощами и курицей
Курицу нужно отварить. Добавить свежий огурец, кабачок или перец, приготовленные на гриле.
Брускеты с рикоттой, редисом и рукколой
Пикантность редиса, пряность рукколы, нежность Рикота - все это идеально сочетается с поджаренным на гриле или в тостере кусочком хлеба. Сверху его растворить оливковым маслом.
Закуски из лаваша - сытные, простые и одновременно вкусные. Готовятся быстро к тому же не требуют особых кулинарных навыков. В лаваш заворачивают угодно: овощи, сыр, зелень, мясо или рыбу. Рулетики жарят, запекают на гриле или подают холодными.
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