Полезный перекус для фигуры: бутерброды от Аниты Луценко

Анита Луценко дала рецепт идеальных бутербродов. Фото: instagram.com/anitasporty

Полезные бутерброды дадут достаточно энергии без ущерба для фигуры. Для их приготовления понадобится минимум времени и продуктов.

О них пишет тренер Анита Луценко в Инстаграм.

Брускеты с помидорами и базиликом

Помидоры мелко нарезать. Их вместе с базиликом выложить на хрустящую чиабатту. Ее необходимо подсушить на сухой сковороде. Затем посолить и поперчить.

Брускеты с авокадо и вялеными томатами

Хлеб намазываем вкусным сливочным сыром, добавляем авокадо, нарезанное миниатюрами, и вяленые томаты.

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Брускеты с овощами и курицей

Курицу нужно отварить. Добавить свежий огурец, кабачок или перец, приготовленные на гриле.

Брускеты с рикоттой, редисом и рукколой

Пикантность редиса, пряность рукколы, нежность Рикота - все это идеально сочетается с поджаренным на гриле или в тостере кусочком хлеба. Сверху его растворить оливковым маслом.

Закуски из лаваша - сытные, простые и одновременно вкусные. Готовятся быстро к тому же не требуют особых кулинарных навыков. В лаваш заворачивают угодно: овощи, сыр, зелень, мясо или рыбу. Рулетики жарят, запекают на гриле или подают холодными.