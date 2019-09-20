Показали оригинальные идеи съедобных букетов на подарок

Фото: idei-dekoru.com

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Оригинальный подход к подарку всегда выделяется из числа другой. Этот презент выглядит креативно и атмосферно. Особенно, если он сделан на осеннюю тематику. Например, как вот эти букеты из галереи. Они могут быть основным подарком или его дополнением. Несмотря на размеры.

Его можно наполнять сушеными цветами, орехами, мини тыквами, фруктами, овощами. Оригинально выглядят спагетти скрученные гнездо. Своим нейтральным цветом они подчеркивают яркий акцент основных компонентов.

Съедобные букеты подходят к любому случаю.

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Большинство вьющихся растений нуждаются подпорки. Самый простой способ ее обеспечить - установить садовый трельяж. Главное назначение садовых трельяжей - поддерживать побеги высаженных рядом растений и направлять их рост в нужном направлении. Наряду с этим подобные конструкции отлично справляются и с эстетической функцией.