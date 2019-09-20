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суббота, 21 сентября 2019 13:00

Показали оригинальные идеи съедобных букетов на подарок
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Осенний подарок: показали оригинальные идеи съедобных букетов
Фото: idei-dekoru.com
Осенний подарок: показали оригинальные идеи съедобных букетов
Осенний подарок: показали оригинальные идеи съедобных букетов
Осенний подарок: показали оригинальные идеи съедобных букетов
Осенний подарок: показали оригинальные идеи съедобных букетов

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Оригинальный подход к подарку всегда выделяется из числа другой. Этот презент выглядит креативно и атмосферно. Особенно, если он сделан на осеннюю тематику. Например, как вот эти букеты из галереи. Они могут быть основным подарком или его дополнением. Несмотря на размеры.

Его можно наполнять сушеными цветами, орехами, мини тыквами, фруктами, овощами. Оригинально выглядят спагетти скрученные гнездо. Своим нейтральным цветом они подчеркивают яркий акцент основных компонентов.

Съедобные букеты подходят к любому случаю.

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Большинство вьющихся растений нуждаются подпорки. Самый простой способ ее обеспечить - установить садовый трельяж.

Главное назначение садовых трельяжей - поддерживать побеги высаженных рядом растений и направлять их рост в нужном направлении. Наряду с этим подобные конструкции отлично справляются и с эстетической функцией.

idei-dekoru.com
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