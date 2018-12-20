Показали необычайно милые торты, похожие на пушистые коврики

Фото: instagram.com

Пекарь Алана Джонс-Манн из Лос-Анджелеса готовит оригинальные торты-коврики. Изюминкой их является необычный декор из сливочного крема. Создает его женщина с помощью специальных насадок для кондитерского шприца. В результате крем выдавливается в виде тонких ворсинок, которые и имитируют поверхность ковра.

На приготовление одного ковроподобного десерта в Аланы идет до 18 часов и более. Основную часть времени занимает декорирование: каждую кремовую "ворсинку" женщина выдавливает отдельно, формируя при этом предварительно задуманный рисунок. Фото своих съедобных шедевров выкладывает на странице в Instagram.

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Ранее показали космические торты, которые вызывают восхищение. Выпекает их московский кондитер Юлия Кедярова. Из бисквита, крема и глазури женщина создает целые галактики с разноцветными планетами и завитками глазури всех цветов радуги.