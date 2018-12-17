Показали космические торты, вызывающие восхищение

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Московский кондитер Юлия Кедярова выпекает яркие торты с космическим и цветочным декором. Основой для ее десертов являются коржи разных видов, в частности медовые, шоколадные, ванильные, морковные, ягодные, красный бархат.

Из бисквита, крема и глазури Юлия создает целые галактики с разноцветными планетами и завитками глазури всех цветов радуги. Есть среди ее сладких шедевров и торты с секретом. Внешне они оформлены по минимуму, тогда как внутри обильно украшены кремовыми цветами и бабочками из шоколада. Пишет дизайнерский ресурс MyModernMet.

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Ранее показали 3D торты из желатина, которые жалко есть. Автором их является кондитер Сью Хенґ Бун из Сиднея. На изготовление одного десерта у нее уходит до 4-х часов.