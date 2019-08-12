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вторник, 13 августа 2019 01:35

Почему сыр может быть опасным - 6 страшных фактов

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Несмотря на то, что сыр нередко рекомендуют к употреблению при многих расстройствах здоровья, однако назвать его однозначно полезным нельзя. Почему же стоит сократить потребление этого продукта до минимума, если вы заботитесь о качестве своей жизни.

В сыре содержатся опиаты

 

В мире существует немало людей, которые зависимы от сыра. Исследователи выявили в образцах коровьего молока следы химического вещества, очень похожий на морфин. Позже стало известно, что этот наркотик, относящийся к опиатам и вызывающий быстрое привыкание, содержится не только в коровьем молоке, но и в человечьем. Несмотря на то, что концентрация морфина крайне мала, ее достаточно, чтобы вызвать у человека определенную зависимость. Последующие исследования выявили и другие наркотические вещества в молочных продуктах - определенный протеин (казеин), который в процессе пищеварения преобразуется в целый набор опиатов, получивших название казоморфинов. Наибольшую концентрацию последних можно обнаружить именно в сыре: на 30 г сыра приходится примерно 5 г казеина. Поэтому сырная зависимость - это не причуды гурмана, а обыкновенная биохимия.

Сыр может содержать следы инфекции

Коровы, которые выращиваются для молочной промышленности, на деле производят молоко гораздо более низкого качества, чем их другие собратья. Причиной являются гормоны и антибиотики, которыми накачивают животных для увеличения производительности молока. Из-за подобной химии у коров развиваются различные воспалительные процессы (гиперинфекции, не поддающиеся лечению антибиотиками, а, наоборот, вызываемые потерей чувствительности к антибиотикам), чаще всего связанные с мочеполовой системой. Поэтому молоко, собранное от таких коров может содержать примеси не только лекарств, которыми "кормили" животных, но и следы инфекции, развившиеся за время "работы" животного. Для человека это может грозить заболеваниями сердца, диабетом, раком и многими другими заболевания.

Сыр вызывает ожирение, заболевания сердца, диабет

Сыр относится к высококалорийным продуктам: до 70% он состоит из насыщенных ("плохих") жиров. Как и другие продукты животного происхождения, он также содержит высокий процент "плохого" холестерина. Поэтому употребление сыра в больших количествах может стать причиной возникновения диабета, различных заболеваний сердца и сосудов, а также послужить толчком к развитию ожирения, особенно у детей.

Сыр содержит пищеварительный фермент животных

 

Для изготовления многих сыров в производстве используется телячий сычужный фермент реннин, который представляет из себя высушенную и обработанную часть желудка жвачного животного. Этот фермент необходим для сквашивания молока. К слову, наши с вами желудки также вырабатывают этот фермент. И если недостатка в данном ферменте у вас нет, то дополнительное потребление его может привести к сбоям в работе желудка (появлению синдрома ленивого желудка). Самое неприятное в этом моменте то, что зачастую реннин можно обнаружить и в веганских сырах, что противоречит самой сути таких продуктов.

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Сыр может стать причиной патологий плода

Существует ряд разновидностей сыров, содержащих бактерии, способные вызывать листериоз, инфекционную болезнь с высоким уровнем летальности. Особенно заболевание опасно для беременных женщин, так как может стать причиной различных патологий плода, в том числе мертворождения.

Сыр вызывает болезни почек

Несмотря на существенную пользу сыра, богатого различными витаминами, а также пантотеновой кислотой, которая благоприятно влияет на нервную систему и помогает бороться со стрессом, его вред в некоторых случая может превышать все положительные стороны. Так, некоторые виды сыра богаты натрием, который может приводить к нарушениям функции почек, а также проблемам с мочеполовой системой. Сыр, в частности по типу "Российского", может обладать мочегонным эффектом, усиливающим симптомы пиелонефрита или мочекаменной болезни.

Рекомендуемая норма употребления сыра – 200 грамм в неделю. Именно такое количество является для человека безопасным.

Не следует есть сыр на ночь. Сыр, как и другие молочные продукты, требуют особых усилий и условия для переваривания. Скорее всего, продукт не успеет полностью переработаться до того, как вы ляжете спать, а значит, может начать бродить в желудке, став причиной плохого сна и усталости на утро.

Лучше всего сыр есть до 12 часов дня, когда желудок может справиться с любой пищей. Так сыр успеет полностью перевариться и отдать нашему организму свои полезные свойства.

Сыр нужно есть только свежим, иначе высок риск отравиться.

Из-за высоко содержания соли брынзу не рекомендуется употреблять при проблемах с почками, заболеваниях органов кровообращения, болезнях печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей.

Плавленые сыры чаще остальных вызывают аллергию, так как в большом количестве содержат фосфатные добавки и различные типы вредных солей.

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