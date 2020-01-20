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пятница, 24 января 2020 10:45

Острое мороженое отмечает 101-й день рождения

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Острое мороженое отмечает 101-й день рождения
День эскимо: мороженое создали случайно. Фото: ru.hellomagazine.com

Сегодня, 24 января, в мире отмечают День эскимо.

"Ескимо-пай", или "пирог эскимоса", - именно так в 1919 году назвал свое изобретение американец Кристиан Нельсон из города Онава штат Айова.

Так этому десерту в этом году исполнился 101 год.

В своей кондитерской мужчина случайно облил брикет сливочного мороженого шоколадом. Первые 200 порций разлетелись, как горячие пирожки.

За 3 года Нельсон запатентовал свое изобретение и начал масштабное производство глазированного мороженого. К середине 1930-х годов эскимо приобрело поклонников в мире и не теряет своей популярности до сих пор.

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Вот необычные рецепты мороженого

С красным перцем

Ингредиенты:

Молоко - 450 мл

Сливки 33% - 150 мл

Яичные желтки - 6 шт.

Сахар - 60 г

Молочный шоколад - 50 г

Черный шоколад - 200 г

Ваниль - 1 стручок

Соль - 0,5 ч. л

Красный перец - 1 стручок

Приготовление:

Красный перец измельчить в кофемолке. Молоко, сливки, соль, перец и семена ванили смешать в кастрюле с толстым дном. Довести до кипения и снять с огня.

Желтки растереть с сахаром и добавить к ним молочную смесь. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, 10-15 минут.

Шоколад растопить на водяной бане. Влить в молочную смесь и перемешать блендером.

Дать смеси остыть. Разложить по формам и поставить в морозильник.

С пармезаном

Ингредиенты:

Сливки 33% - 500 мл

Сахарная пудра - 110 г

Пармезан - 120 г

Приготовление:

Сливки с сахарной пудрой смешать в сотейнике и поставить на медленный огонь. Постоянно помешивая, довести их до кипения.

Когда начали появляться пузырьки, всыпать тертый пармезан, помешивая до полного растворения.

Перелить мороженое в формы и заморозить.

Кукурузное

Ингредиенты:

Кукуруза консервированная - 1 банка

Сметана - 400 г

Сливки 20% - 450 г

Сахар - 150 г

Ванилин - 1 щепотка

Кукурузные хлопья - 0,5 стакана

Приготовление:

Сливки разогреть на медленном огне. Добавить к ним зерна кукурузы и ванилин. Всыпать сахар, постоянно помешивая.

Переложить массу в блендер и измельчить до однородной массы. Добавить сметану, перемешать.

Залить в форму для мороженого и убрать в морозильник на 3 часа. Вытянуть мороженое из формы, подавать с кукурузными хлопьями.

Пипаркукас - это традиционное рождественское печенье, которое украшает столы жителей Швеции, Финляндии, Латвии и Эстонии. В переводе означает "перченое печенье".

Выпечка получила это название из-за большого содержания в рецептуре перца, имбиря и других пряностей. Ее выпекают в форме ангелов, елок, звезд, а потом украшают печеньем елки

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Дата
24
января

Острое мороженое отмечает 101-й день рождения

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