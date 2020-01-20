Острое мороженое отмечает 101-й день рождения

Сегодня, 24 января, в мире отмечают День эскимо.
"Ескимо-пай", или "пирог эскимоса", - именно так в 1919 году назвал свое изобретение американец Кристиан Нельсон из города Онава штат Айова.
Так этому десерту в этом году исполнился 101 год.
В своей кондитерской мужчина случайно облил брикет сливочного мороженого шоколадом. Первые 200 порций разлетелись, как горячие пирожки.
За 3 года Нельсон запатентовал свое изобретение и начал масштабное производство глазированного мороженого. К середине 1930-х годов эскимо приобрело поклонников в мире и не теряет своей популярности до сих пор.
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Вот необычные рецепты мороженого
С красным перцем
Ингредиенты:
Молоко - 450 мл
Сливки 33% - 150 мл
Яичные желтки - 6 шт.
Сахар - 60 г
Молочный шоколад - 50 г
Черный шоколад - 200 г
Ваниль - 1 стручок
Соль - 0,5 ч. л
Красный перец - 1 стручок
Приготовление:
Красный перец измельчить в кофемолке. Молоко, сливки, соль, перец и семена ванили смешать в кастрюле с толстым дном. Довести до кипения и снять с огня.
Желтки растереть с сахаром и добавить к ним молочную смесь. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, 10-15 минут.
Шоколад растопить на водяной бане. Влить в молочную смесь и перемешать блендером.
Дать смеси остыть. Разложить по формам и поставить в морозильник.
С пармезаном
Ингредиенты:
Сливки 33% - 500 мл
Сахарная пудра - 110 г
Пармезан - 120 г
Приготовление:
Сливки с сахарной пудрой смешать в сотейнике и поставить на медленный огонь. Постоянно помешивая, довести их до кипения.
Когда начали появляться пузырьки, всыпать тертый пармезан, помешивая до полного растворения.
Перелить мороженое в формы и заморозить.
Кукурузное
Ингредиенты:
Кукуруза консервированная - 1 банка
Сметана - 400 г
Сливки 20% - 450 г
Сахар - 150 г
Ванилин - 1 щепотка
Кукурузные хлопья - 0,5 стакана
Приготовление:
Сливки разогреть на медленном огне. Добавить к ним зерна кукурузы и ванилин. Всыпать сахар, постоянно помешивая.
Переложить массу в блендер и измельчить до однородной массы. Добавить сметану, перемешать.
Залить в форму для мороженого и убрать в морозильник на 3 часа. Вытянуть мороженое из формы, подавать с кукурузными хлопьями.
Пипаркукас - это традиционное рождественское печенье, которое украшает столы жителей Швеции, Финляндии, Латвии и Эстонии. В переводе означает "перченое печенье".
Выпечка получила это название из-за большого содержания в рецептуре перца, имбиря и других пряностей. Ее выпекают в форме ангелов, елок, звезд, а потом украшают печеньем елки
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