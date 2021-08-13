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суббота, 14 августа 2021 14:36

Оригинальные десерты Маковея помогут удивить семью

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На Маковея можно приготовить не привычные рулеты или открытые пироги. Интереснее испечь маковый десерт с заварным кремом или лимонное печенье. Рецепты просты настолько, что помогут и дети. Так приготовления традиционного блюда превратится в веселье.

Баскский пирог с заварным кремом

Это закрытый пирог с заварным кремом, родом из Испании. Сначала он готовился из рассыпчатого песочного теста и начинки в виде черешни, затем со временем стали добавлять еще и заварной крем. Этот рецепт - одна из многих вариаций традиционного баскского пирога, в нем в начинку добавляется мак.

В заварной крем для начинки, как правило, добавляют молотый миндаль, но можно заменить его маком.

Автор: best-kylinar.in.ua
 

Ингредиенты:

300 г муки

150 г сахара

125 г масла

1 яйцо

1 желток

2 ст. л. рома

Крем для начинки:

4 желтка

400 мл молока

40 г муки

30 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

40 г сахарной пудры

1 ст. л. рома

100 г мака

Приготовление:

Для заварного крема желтки растереть с сахарной пудрой и мукой. Молоко подогреть с сахаром и ванильным сахаром до кипения. Вылить в желтки и перемешать.

Перелить обратно в кастрюлю и варить, пока крем не загустеет. Налить ром, размешать.

Охладить добавить мак. Для теста растереть масло с сахаром и ромом. Добавить яйцо и желток, размешать.

Всыпать муку и замесить тесто. Дать полежать 20 минут, прикрыв пленкой.

Раскатать треть теста и выложить в форму так, чтобы свисали края. Наполнить маковым кремом. Раскатать оставшуюся часть теста и накрыть пирог. Провести скалкой по краям, чтобы скрепить слои теста.

Проколоть палочкой отверстия для выхода пара. Печь при 160С 40 мин. Перед нарезкой полностью охладите.

Лимонное печенье с маком

Цитрусовое печенье подходит для семейных или семейных посиделок. Это легче, чем крутить штрудли.

Автор: tarelkina.com
 

Ингредиенты:

2,5 стакана муки

1 ч. л. разрыхлителя

0,5 ч. л. соли

140 г сливочного масла

1 стакан сахара

1 яйцо

1/4 стакана лимонного сока

1,5 ч. л. ванильного экстракта

цедра лимона

3 ст. л. мака

Приготовление:

Лимонный сок вылить в сотейник, довести до кипения и варить минут на среднем огне минут 5.

Добавить в лимонном соке половину масла, перемешать и держать на огне до полного растворения масла.

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Масло взбить с сахаром, добавить яйцо и продолжать взбивать. Влить лимонный сок с маслом, добавить ваниль и цедру, тщательно перемешать.

Муку просеять с разрыхлителем, добавить соль и мак, перемешать. Порциями ввести сухую смесь в яичную смесь. Тесто получается мягким.

2 столовыми ложками формировать печенье и выкладывать на застеленный пергаментом противень. Духовку разогреть до 180 С, и выпекать печенье 15 мин.

Ежевика - универсальная ягода. Из нее легко приготовить множество полезных и оригинальных десертов: полосе, мороженое или ароматный пирог. Все благодаря оригинальному вкусу и роскошном цвета. Кроме того, ягода содержит множество витаминов.

homester.com.ua
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