Оригинальные десерты Маковея помогут удивить семью

На Маковея можно приготовить не привычные рулеты или открытые пироги. Интереснее испечь маковый десерт с заварным кремом или лимонное печенье. Рецепты просты настолько, что помогут и дети. Так приготовления традиционного блюда превратится в веселье.
Баскский пирог с заварным кремом
Это закрытый пирог с заварным кремом, родом из Испании. Сначала он готовился из рассыпчатого песочного теста и начинки в виде черешни, затем со временем стали добавлять еще и заварной крем. Этот рецепт - одна из многих вариаций традиционного баскского пирога, в нем в начинку добавляется мак.
В заварной крем для начинки, как правило, добавляют молотый миндаль, но можно заменить его маком.
Ингредиенты:
300 г муки
150 г сахара
125 г масла
1 яйцо
1 желток
2 ст. л. рома
Крем для начинки:
4 желтка
400 мл молока
40 г муки
30 г сахара
1 пакетик ванильного сахара
40 г сахарной пудры
1 ст. л. рома
100 г мака
Приготовление:
Для заварного крема желтки растереть с сахарной пудрой и мукой. Молоко подогреть с сахаром и ванильным сахаром до кипения. Вылить в желтки и перемешать.
Перелить обратно в кастрюлю и варить, пока крем не загустеет. Налить ром, размешать.
Охладить добавить мак. Для теста растереть масло с сахаром и ромом. Добавить яйцо и желток, размешать.
Всыпать муку и замесить тесто. Дать полежать 20 минут, прикрыв пленкой.
Раскатать треть теста и выложить в форму так, чтобы свисали края. Наполнить маковым кремом. Раскатать оставшуюся часть теста и накрыть пирог. Провести скалкой по краям, чтобы скрепить слои теста.
Проколоть палочкой отверстия для выхода пара. Печь при 160С 40 мин. Перед нарезкой полностью охладите.
Лимонное печенье с маком
Цитрусовое печенье подходит для семейных или семейных посиделок. Это легче, чем крутить штрудли.
Ингредиенты:
2,5 стакана муки
1 ч. л. разрыхлителя
0,5 ч. л. соли
140 г сливочного масла
1 стакан сахара
1 яйцо
1/4 стакана лимонного сока
1,5 ч. л. ванильного экстракта
цедра лимона
3 ст. л. мака
Приготовление:
Лимонный сок вылить в сотейник, довести до кипения и варить минут на среднем огне минут 5.
Добавить в лимонном соке половину масла, перемешать и держать на огне до полного растворения масла.
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Масло взбить с сахаром, добавить яйцо и продолжать взбивать. Влить лимонный сок с маслом, добавить ваниль и цедру, тщательно перемешать.
Муку просеять с разрыхлителем, добавить соль и мак, перемешать. Порциями ввести сухую смесь в яичную смесь. Тесто получается мягким.
2 столовыми ложками формировать печенье и выкладывать на застеленный пергаментом противень. Духовку разогреть до 180 С, и выпекать печенье 15 мин.
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