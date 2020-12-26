Новогодние напитки: 3 ароматные смузи для настроения

Ароматные смузи украсят посиделки в Новый год и Рождество. Они пахнут корицей и яблоком, мандаринами и имбирными пряниками.
Яркая витаминная бомба в одном стакане - гранатово-клюквенное смузи. Оно богато антиоксидантами, которые нужны иммунной системе зимой. Вкус пряностей дарит напиток с грушей и имбирем. В этой подборке рецепты смузи, которое поднимет праздничное настроение.
Гранатовый смузи
Ингредиенты:
100 г зерен граната
50 г ягод клюквы
120 г йогурта
1 стакан молока
мята для украшения
Приготовление:
Все ингредиенты смешать в блендере. Также смузи можно украсить веточкой мяты и зернами граната.
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Яблочный смузи с корицей
Ингредиенты:
2 яблока
2 банана
1 стакан миндального или кокосового молока
Приготовление:
Яблоки и бананы очистить и порезать, сложить в чашу блендера. Добавить корицу и залить молоком.
Взбивать до состояния однородной смеси. В стакане украсить сверху зернами граната или толченым орехом.
Смузи с грушей и имбирем
Ингредиенты:
2 груши
20 г имбиря
1 стакан миндального молока
мускатный орех
корица
Приготовление:
Грушу и имбирь нарезать и положить в блендер вместе с другими ингредиентами. Перемешать до однородной массы.
В конце посыпать смузи корицей и мускатным орехом.
Для новогоднего стола подойдет творожная закуска "Мандаринки" из плавленого сыра, чеснока, яиц и майонеза. Часто ее путают с настоящими мандаринами, которые являются символом Нового года.
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