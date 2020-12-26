Новогодние напитки: 3 ароматные смузи для настроения

Ароматные смузи украсят посиделки в Новый год и Рождество. Они пахнут корицей и яблоком, мандаринами и имбирными пряниками.

Яркая витаминная бомба в одном стакане - гранатово-клюквенное смузи. Оно богато антиоксидантами, которые нужны иммунной системе зимой. Вкус пряностей дарит напиток с грушей и имбирем. В этой подборке рецепты смузи, которое поднимет праздничное настроение.

Гранатовый смузи

Автор: edinstvennaya.ua

Ингредиенты:

100 г зерен граната

50 г ягод клюквы

120 г йогурта

1 стакан молока

мята для украшения

Приготовление:

Все ингредиенты смешать в блендере. Также смузи можно украсить веточкой мяты и зернами граната.

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Яблочный смузи с корицей

Автор: edinstvennaya.ua

Ингредиенты:

2 яблока

2 банана

1 стакан миндального или кокосового молока

Приготовление:

Яблоки и бананы очистить и порезать, сложить в чашу блендера. Добавить корицу и залить молоком.

Взбивать до состояния однородной смеси. В стакане украсить сверху зернами граната или толченым орехом.

Смузи с грушей и имбирем

Автор: edinstvennaya.ua

Ингредиенты:

2 груши

20 г имбиря

1 стакан миндального молока

мускатный орех

корица

Приготовление:

Грушу и имбирь нарезать и положить в блендер вместе с другими ингредиентами. Перемешать до однородной массы.

В конце посыпать смузи корицей и мускатным орехом.

Для новогоднего стола подойдет творожная закуска "Мандаринки" из плавленого сыра, чеснока, яиц и майонеза. Часто ее путают с настоящими мандаринами, которые являются символом Нового года.