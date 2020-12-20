Новогоднее меню: классический рецепт салата "Цезарь" с курицей

Салат "Цезарь" является известный сегодня. Его можно в ресторанах каждой страны. Конечно, вариаций блюда существует много. Поэтому лучше придерживаться традиционного рецепта, чтобы не потерять классического вкуса.

Этот салат также будет уместным на новогоднем столе. Чтобы он удался, стоит наперед попробовать приготовить.

Автор: osoblyva.com Новогодний салат "Цезарь" готовят с курицей

Ингредиенты:

1 большой кочан салата

100 г пармезана

2 куриных филе

Для заправки:

4-6 филе анчоуса

1 яйцо

2 ст. л зернистой горчицы

1 ст. л. белого винного уксуса

1 ч. Л. вустерского соуса

1/2 ч. л. соли

щепотка молотого перца

150 мл подсолнечного масла

100 мл оливкового масла

Для крутонов:

1 чиабатта

50 мл масла

1 зубчик чеснока

Приготовление:

Куриное филе нужно запечь в духовке или пожарить на сковороде. Порезать тонкими полосками.

Для заправки смешать в блендере яйцо, чеснок, анчоусы, винный уксус. Добавить горчицу, соль, сахар, перец и оливковое масло. Взбить до получения однородной массы.

Добавить масло, взбить в густую эмульсию. Попробовать, при необходимости добавить еще немного специй.

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Сделать сухарики. Чиабатту нарезать на кусочки или порвать руками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масленой смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 ° С духовке.

Половину пармезана натереть на мелкой терке. Остальные сыра натереть крупными лепестками. Это можно сделать с помощью овощечистки.

Листья салата помыть и обсушить. По желанию зелень можно замочить в холодной воде, чтобы убрать горечь. Крупно порвать салат руками.

На ужин можно приготовить интересные рецепты, к тому же на скорую руку и не дорого. Удачным выбором будет теплый куриный салат. В нем печень нежная и богатая витаминами. Она лучше сочетается с помидорами, шампиньонами, зеленью, листьями салата, болгарским перцем. Также вкус этих продуктов раскроют груши и апельсины.