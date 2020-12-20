Новогоднее меню: классический рецепт салата "Цезарь" с курицей

 
Ексклюзивы
1/5
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 459
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 351
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2430
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1998
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1800
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 639
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
Фото
Все фото
10
14
15
7
15
Впечатляющий новогодний фуршет: 10 закусок со сливочным сыром
Впечатляющий новогодний фуршет: 10 закусок со сливочным сыром
Чем поразить в новогоднюю ночь: оригинальные способы подачи закусок
Чем поразить в новогоднюю ночь: оригинальные способы подачи закусок
Новогодние бутерброды выручают: оригинальные идеи приготовления
Новогодние бутерброды выручают: оригинальные идеи приготовления
Рождественский немецкий кекс пекут с коньяком
Рождественский немецкий кекс пекут с коньяком
Новогодние кексы: 15 идей сказочного украшения праздничной выпечки
Новогодние кексы: 15 идей сказочного украшения праздничной выпечки
Видео
Все видео
Рецепты оливье с необычными ингридиентами
Рецепты оливье с необычными ингридиентами
Старинное блюдо верещаку готовят из мяса и кваса - видеорецепт Евгения Клопотенко
Старинное блюдо верещаку готовят из мяса и кваса - видеорецепт Евгения Клопотенко
Быстрая пицца: раскрыли рецепт приготовления за 20 минут
Быстрая пицца: раскрыли рецепт приготовления за 20 минут
Баклажаны, как грибы: раскрыли секретный рецепт
Баклажаны, как грибы: раскрыли секретный рецепт
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Интервью
1/5
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 198
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1161
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1809
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 900
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 333
Колонка
20 декабря 2020
Просмотров: 846
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
вторник, 22 декабря 2020 09:40

Новогоднее меню: классический рецепт салата "Цезарь" с курицей

  Комментировать

Салат "Цезарь" является известный сегодня. Его можно в ресторанах каждой страны. Конечно, вариаций блюда существует много. Поэтому лучше придерживаться традиционного рецепта, чтобы не потерять классического вкуса.

Этот салат также будет уместным на новогоднем столе. Чтобы он удался, стоит наперед попробовать приготовить.

Автор: osoblyva.com
  Новогодний салат "Цезарь" готовят с курицей
Новогодний салат "Цезарь" готовят с курицей

Ингредиенты:

1 большой кочан салата

100 г пармезана

2 куриных филе

Для заправки:

4-6 филе анчоуса

1 яйцо

2 ст. л зернистой горчицы

1 ст. л. белого винного уксуса

1 ч. Л. вустерского соуса

1/2 ч. л. соли

щепотка молотого перца

150 мл подсолнечного масла

100 мл оливкового масла

Для крутонов:

1 чиабатта

50 мл масла

1 зубчик чеснока

Приготовление:

Куриное филе нужно запечь в духовке или пожарить на сковороде. Порезать тонкими полосками.

Для заправки смешать в блендере яйцо, чеснок, анчоусы, винный уксус. Добавить горчицу, соль, сахар, перец и оливковое масло. Взбить до получения однородной массы.

Добавить масло, взбить в густую эмульсию. Попробовать, при необходимости добавить еще немного специй.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впечатляющий новогодний фуршет: 10 закусок со сливочным сыром

Сделать сухарики. Чиабатту нарезать на кусочки или порвать руками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масленой смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 ° С духовке.

Половину пармезана натереть на мелкой терке. Остальные сыра натереть крупными лепестками. Это можно сделать с помощью овощечистки.

Листья салата помыть и обсушить. По желанию зелень можно замочить в холодной воде, чтобы убрать горечь. Крупно порвать салат руками.

На ужин можно приготовить интересные рецепты, к тому же на скорую руку и не дорого. Удачным выбором будет теплый куриный салат. В нем печень нежная и богатая витаминами. Она лучше сочетается с помидорами, шампиньонами, зеленью, листьями салата, болгарским перцем. Также вкус этих продуктов раскроют груши и апельсины.

lifestyle.segodnya.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новогоднее меню: классический рецепт салата "Цезарь" с курицей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Изнасиловал, порезал и задушил: маньяк убил второклассницу

Ученый сделал мировое открытие случайно

Диктатора казнили вместе с женой

В неволе родилась первая горилла

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 32581
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 21701
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 13554
&quot;Ее разорвали бы живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее разорвали бы живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 11142
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 6831
Кухня
Аппетитная корочка: утку запекают с фруктами
Аппетитная корочка: утку запекают с фруктами Просмотров: 3204
Раскрыли рецепт праздничного печенья с цитрусовыми
Раскрыли рецепт праздничного печенья с цитрусовыми
 Просмотров: 396
Харчо согревает: тонкости приготовления ароматного зимнего блюда
Харчо согревает: тонкости приготовления ароматного зимнего блюда
 Просмотров: 99
Впечатляющий новогодний фуршет: 10 закусок со сливочным сыром
Впечатляющий новогодний фуршет: 10 закусок со сливочным сыром
10
 Просмотров: 765
Аппетитный ужин: назвали 3 мясные сытные блюда
Аппетитный ужин: назвали 3 мясные сытные блюда Просмотров: 99
Больше всего комментируют
12
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Зеленский объяснил, зачем тратили ковидни деньги на дороги
2
Трампу устроят виртуальную инаугурацию параллельно с Байденом
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
Голосов: 46
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть