Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости

За годы независимости в украинцев изменились кулинарные вкусы. Они заимствовали за рубежом новые блюда. Некоторые настолько прижились за эти 30 лет, люди уже и забыли чьи они.

Gazeta.ua собрала рецепты новых блюд, которые стали привычными для украинцев.

Суши

Автор: recipebox.ru Суши

Несмотря на то, что суши принято считать японским блюдом, на самом деле ее изобрели в Китае. В IV в. до нашей эры моряки, чтобы надолго сохранить свежесть рыбы, присыпали ее сырым рисом. Затем его выбрасывали. Через 600 лет такой способ хранения рыбы назвали "sushi".

Ингредиенты:

Рис круглозерный - 500 г

Огурец свежий - 1 шт.

Тунец свежий - 150 г

Лосось свежий - 150 г

Нори - 10 листов

Уксус рисовый - 50 мл

Сахар - 3 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Вода - 550 мл

Приготовление:

Смешать 50 мл рисового уксуса с 3 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли. Рис промыть в холодной воде 4 раза, пока вода не станет прозрачной. Налить 550 мл воды и поставить на огонь.

После того как рис закипит, варить 15 мин. на малом огне. Затем снять с плиты, накрыть кухонным полотенцем на 15 мин. Он впитает в себя лишнюю влагу. Огурец, лосось и тунец нарезать соломкой.

Разделить лист нори на 2 равные части. Положить его на деревянный коврик, обернутый в пищевую пленку. Розмазать рис и добавить огурец и лосось, оставляя полоску нори снаружи.

Разрезать ролл на 6 или на 8 частей мокрым ножом.

Луковый суп

Автор: smachno.ua Луковый суп

Луковый суп - символ Франции. Несмотря на основной ингредиент, это блюдо очень нежное и питательное. Оно понравится даже тем, кто категорически не переносит лук у себя на тарелке.

Ингредиенты:

Лук - 300 г

Масло - 3 ст. л.

Сливочное масло - 50 г

Белое сухое вино - 50 мл

Мясной бульон - 1 л мясного бульона

Ломтики сухого хлеба

Приготовление:

Нарезанный полукольцами лук обжарить на сильном огне. Когда начнет темнеть, посолить, добавить тимьян, лавровый лист, чеснок. Уменьшить огонь и готовить под крышкой 20 мин.

Добавить вино, собрать лопаткой то, что пристало ко дну сковородки. Добавить бульон и проварить в течение 25 минут.

В жаропрочную миску налить суп, выложить хлеб так, чтобы полностью закрывал поверхность. Посыпать натертым сыром и выпекать в духовке 5 мин. при 180 градусах. Подавать горячим.

Гранола

Автор: goodhouse.ru Гранола

Популярной овсянку сделали англичане. Новое дыхание она получила от американцев, которые создали гранолу. Это снек для завтрака, содержащий овсяную крупу, орехи и мед, которые запеченные до хрустящего состояния. В смесь добавляют сухофрукты, такие как изюм, клюкву, вишню или финики.

Гранолу традиционно берут в походы, поскольку она мало весит, высококалорийная.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья - 300 г

Овсяные отруби - 100 г

Миндальные хлопья или лепестки - 50 г

Кунжут - 25 г

Семена подсолнечника - 25 г

Масло - 4 ст. л.

Мед - 3 ст. л.

Сахар - 75 г

Ваниль - 1 ч. л.

Изюм - 150 г

приготовление:

Смешать овсяные хлопья, отруби, миндаль, семена и кунжут. В небольшой кастрюле довести до кипения масло с медом и сахаром, постоянно помешивая. Снять с огня, добавить ваниль, затем залейте сиропом сухие ингредиенты в миске и перемешайте.

Разделить смесь по двум формам для запекания и разровнять. Выпекать 30 мин, перемешав в середине процесса, до золотистого цвета. Охладить в форме, посыпать изюмом.

Подавать гранолу и в порционных стаканах с йогуртом, ягодами или медом.

Чизкейк

Автор: fresh.ru Чизкейк

Это сырный пирог с необычным вкусом, напоминающим то ли запеканку, то торт. Состоит из сливочного сыра и печенья. Для разнообразия вкуса этот десерт можно поливать фруктовыми сиропами или растопленным шоколадом.

Ингредиенты:

900 г сыра Маскарпоне

5 яиц

3,5 ст. л. муки

1,5 стакана сахара

цедра половины лимона

2 ст. л лимонного сока

1 ст. л ванильного сахара.

Глазурь для чизкейка:

2 стакана сметаны

1/2 стакана сахара

0,5 ч. л. ванили.

Приготовление:

Измельчить печенье в блендере или мясорубке. Добавить сахар и топленое масло. Тщательно перемешать руками до образования однородной массы.

Выложить тесто в разъемную форму диаметром 25 см и прижать, чтобы получилась прочная основа. Поставить в разогретую до 170-180 градусов духовку и запекать 10 мин. Вынуть и немного охладить.

Творог взбить миксером на небольшой скорости с сахаром, цедрой, соком лимона, ванилью и солью. Всыпать муку, продолжая взбивать.

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Ввести по одному яйца и взбивать до однородности. Помазать стенки формы маслом. Вылить смесь на корж. Она должна заполнить форму не более чем на три четверти высоты.

Поставить под форму миску меньшего размера, наполненную наполовину водой и отправить в духовку на 1 час. Если корж слегка прожарился, а середина остается желе - чизкейк готов.

Дать чизкейка остыть 10 мин. Для глазури блендером смешать сметану, сахар и ваниль. Распределить глазурь по поверхности чизкейка обратной стороной ложки. Выпекать десерт еще 7 мин.

Осторожно отделить ножом стороны чизкейк от формы. Дать ему остыть прежде, чем поставить в холодильник.

Тирамису

Автор: edimdoma.ru Тирамису

Название этого итальянского десерта переводится как "подними меня": tira - тяни, mi - меня, su - вверх. Так назвали сладкий вкусности венецианские куртизанки, которые считали его афродизиаком.

Очевидно, такое название еще и связана с репутацией блюда, ведь она считается очень калорийной и добавляет бодрости от кофе.

Во всем мире существует очень много рецептов этой вкуснятины. Во время приготовления кофе иногда заменяют какао или тертым шоколадом, вместо печенья кладут обычный бисквит. Вместо сыра - фруктовый или сливочный крем с алкоголем. Поэтому, не удивляйтесь, что иногда тирамису больше напоминает кекс или пудинг.

ингредиенты:

Маскарпоне - 500 г

Яйцо - 4 шт.

Сахарная пудра - 5 ст. л.

Кофе эспрессо - 300 мл

Печенье Савоярди - 200 г

Приготовление:

Взбить белки в пену. От плотности взбитых белков будет зависеть, растечется крем или нет.

Желтки растереть добела с сахарной пудрой. Добавить маскарпоне и хорошо размешать. Белки по ложке добавлять в крем и осторожно перемешивать.

Холодный эспрессо смешать с алкоголем. Каждое печенье окунуть в кофейную смесь и положить в форму. Сверху - половину крема и второй слой печенья, пропитанный кофе и снова крем.

Посыпать какао и поставить тирамису на 6 часов. в холодильник.

24 августа 2021 года исполняется 30 лет Независимости Украины. Gazeta.ua расспросила в астрологини и нумерологини, что означает эта цифра, какие радости и угрозы несет Украине и украинцам.