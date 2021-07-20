Необычные блюда из сосисок выручать, когда мало времени

Сосиски не принято есть ежедневно, но они помогают при быстром перекусе. Чтобы он не был банальным, стоит пробовать новые блюда. Это могут быть легкие рецепты, которые понравятся детям и взрослым.

Ризотто с сосисками и помидорами

Автор: maggi.ru

Ингредиенты:

Рис -150 г

Лук 1 шт

Чеснок - 2 зубчика

Вино сухое белое - 180 мл

Бульон куриный или овощной - 900 мл

Сыр пармезан тертый -30 г

Оливковое масло - 3 ст. л.

Сосиски - 300 г

Фасоль стручковая - 120 г

Помидоры - 3 шт

Кинза - 1/2 пучка

Приготовление:

Лук и чеснок измельчить и поджарить. Добавить рис и обжарить 1 мин. Налить вино, довести до кипения и помешивать, пока не впитается рисом.

Добавить порциями бульон и варить 20 мин, до впитывания жидкости.

Нарезать сосиски кружочками и обжарить на растительном масле 3 мин. с измельченной стручковой фасолью. Добавить куски помидоров и тушить еще 2 мин. Выложить в готовое ризотто, перемешать и посыпать кинзой.

Бигус из капусты с сосисками

Автор: eat-me.ru

Ингредиенты:

Капуста квашеная - 200 г

Капуста - 300 г

Сосиски - 4 шт

Грудинка копченая - 100 г

Луковица - 1 шт

Перец красный - 1 шт

Яблоко - 1 шт

Бульон говяжий - 2 стакана

Паста томатная - 1 ст. л.

Масло сливочное - 1 ст. л.

Кайенский перец молотый - 1 щепотка

Сахар - 1 щепотка

Приготовление:

Квашеную капусту промыть в холодной воде, выложить на сито и отжать от лишней жидкости. Яблоко и сладкий перец нарезать соломкой. Свежую капусту тонко нашинковать. Выложить всю капусту в кастрюлю с толстым дном, добавить яблоки и сладкий перец. Залить бульоном и тушить на слабом огне 30 мин.

Лук нарезать полукольцами, а грудинку - соломкой. Сосиски измельчить кружочками, все обжарить.

В капусту добавить томатную пасту, разведенную в 0,5 стакана бульона или воды, перемешать. Готовить 5 минут. Добавить сосиски и грудинку с луком со сковороды, специи и немного сахара.

Накрыть кастрюлю крышкой и тушить бигус на слабом огне еще 30 мин. В конце приготовления добавить сливочное масло, перемешать и готовить еще 5 мин. Снять с огня и дать настояться 15 мин.

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Пенне с шампиньонами и сосисками

Автор: russianfood.com

Ингредиенты:

Пенне - 450 г

Сосиски высшего сорта - 350 г

Лук репчатый - 1 шт

Грибы шампиньоны - 600 г

Китайская капуста - 150 г

Сыр пармезан тертый - 0.3 стакана

Приготовление:

Сварить пасту в кипящей подсоленной воде согласно инструкции. Сохранить 0,25 стакана отвара для соуса.

Сосиски разрезать на 2-3 куска, а шампиньоны - тонкими ломтиками. Лук мелко нарезать, ее обжарить с сосисками. Выложить к ним шампиньоны, сбрызнуть немного воды, тушить 8 минут, помешивая.

Это переложить в кастрюлю с пастой. Добавить рукколу, сохранен отвар, посолить и перемешать. При подаче посыпать пасту тертым пармезаном.

Американская ведущая Опра Уинфри готовит острые яйца. Это семейный рецепт пикантной закуски, которая вкусно дополнит любой праздничный стол. Для хозяек это идеальный вариант, потому что можно приготовить быстро и из доступных ингредиентов.