Не плати больше: как аппетитно составить подарочную колбасную коробку

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Мясная нарезка уместна на любом празднике. Ее можно положить в красивую упаковку и подарить близкому человеку или коллеге. Такой презент будет не только аппетитными, но и эффектными. Чтобы угадать вкус, можно добавить куски овощей, фруктов, орехов и зелени.

Для украшения можно использовать листья салата, петрушку, перья зеленого лука, укроп, розмарин, шпинат, сельдерей, мяту или руколу.

Также стильно выглядит коробке виски или вино. Их выбирают уже по вкусу.

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Лосось - идеальная рыба для экспериментов. Она всегда получается вкусной, но с разными приправами. Они зависят от овощей и приправ. Главный принцип на кухне - не бояться добавлять что-то новое. Иначе однообразие надоест. Интересным получается запеченный лосось под соусом. На гарнир пойдет салат с апельсином.