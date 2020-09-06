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понедельник, 07 сентября 2020 02:28

Назвали легкие способы проверки качества меда

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Назвали легкие способы проверки качества меда
Качество меда определяют газетой. Фото: agro-yug.com.ua

Вкус меда и содержание полезных веществ зависит от его качества. В него могут добавлять крахмал, сахарозу - насколько хватит фантазии.

Оказывается. отличить натуральный продукт от подделки может каждый. Для этого есть несколько легких способов, о которых далее в статье.

Собрали советы, как в бытовых условиях отличить настоящий мед от подделки.

Проверка на хлебе

Еще один тест на наличие воды, которой быть не должно, можно провести с помощью кусочка хлеба. Его просто надо опустить в мед на 10 минут, после чего извлечь. В натуральном качественном меде хлеб должен затвердеть, в поддельном же он размягчится.

Проверка на тягучесть

Натуральный мед должен быть тягучим. Прогрейте мед примерно до 20 градусов, помешивая ложкой. Затем выньте ложку и начните ее возвращать, если он нормальной консистенции, то должен попадаться на ложку, а не стекать. Затем посмотрите, как мед будет стекать назад: он медленно ложиться горкой, образуя на поверхности пузырьки.

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Проверка газетой

Капните немного меда на бумажку (кусочек газеты или туалетной бумаги), бумага должна остаться сухим. Если мед растекся и образовал мокрый след, значит, в нем есть вода.

Проверка йодом

Чтобы выявить в меде примеси, разбавьте немного меда водой и добавьте туда каплю йода. Если жидкость приобрела синий цвет, то в ней есть крахмал или муку.

Эффективность применения меда при ОРВИ подтвердили ученые Оксфордского университета в Великобритании.

Иногда врачи рекомендуют мед как альтернативу лекарствам. По словам специалистов, это средство не имеет побочных эффектов.

fastcompany.com
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