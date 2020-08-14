На Маковея готовят испанский пирог с особым кремом

На Маковея принято готовить маковые пироги. Вместо штрудля можно выбрать испанскую выпечку.

Баскский пирог поражает маковым заварным кремом. Процесс приготовления легкий, а результат приятно удивляет.

Автор: radiotrek.rv.ua Баскский пирог с маковым кремом режут после охлаждения

Ингредиенты:

Мука - 300 г

Сахар - 150 г

Масло - 125 г

Яйца - 2 шт

Ром - 2 ст. л.

Для начинки:

Молоко - 400 мл

Мука - 40 г

Сахар - 30 г

Ванильный сахар - 1 пакет

Сахарная пудра - 40 г

Ром - 1 ст. л.

Мак - 100 г

Желтки - 4 шт.

Приготовление:

Растереть желтки с сахарной пудрой и мукой. В кастрюле молоко с сахаром и ванильным сахаром разогреть до кипения. Молочную массу вылить в желтки.

Перелить обратно в кастрюлю и варить пока крем не загустеет. Затем добавить ром и охладить крем, накрыв пленкой кастрюлю.

Измельчить мак и добавить в крем.

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Растереть масло с сахаром и ромом. Добавить яйцо и желток, хорошо перемешать массу.

Раскатать треть теста и выложить в форму так, чтобы свисали края. Наполнить форму маковым кремом.

Накрыть пирог остальным тестом. Скрепить две части.

Палочкой проколоть отверстия для выхода пара.

Поставить в печь на 40 мин. при температуре 160 градусов.

Перед нарезкой полностью охладить.

Простой и эффектный тарт с грушей никого не оставит равнодушным. Его можно смаковать на завтрак или для перекуса в полдник. В этом французском пирожковые груша гармонично сочетается с сыром, балансируя вкусы. Также в начинку можно добавить пряную зелень: тимьян, розмарин, зеленый базилик.