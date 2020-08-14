На Маковея готовят испанский пирог с особым кремом

На Маковея принято готовить маковые пироги. Вместо штрудля можно выбрать испанскую выпечку.
Баскский пирог поражает маковым заварным кремом. Процесс приготовления легкий, а результат приятно удивляет.
Ингредиенты:
Мука - 300 г
Сахар - 150 г
Масло - 125 г
Яйца - 2 шт
Ром - 2 ст. л.
Для начинки:
Молоко - 400 мл
Мука - 40 г
Сахар - 30 г
Ванильный сахар - 1 пакет
Сахарная пудра - 40 г
Ром - 1 ст. л.
Мак - 100 г
Желтки - 4 шт.
Приготовление:
Растереть желтки с сахарной пудрой и мукой. В кастрюле молоко с сахаром и ванильным сахаром разогреть до кипения. Молочную массу вылить в желтки.
Перелить обратно в кастрюлю и варить пока крем не загустеет. Затем добавить ром и охладить крем, накрыв пленкой кастрюлю.
Измельчить мак и добавить в крем.
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Растереть масло с сахаром и ромом. Добавить яйцо и желток, хорошо перемешать массу.
Раскатать треть теста и выложить в форму так, чтобы свисали края. Наполнить форму маковым кремом.
Накрыть пирог остальным тестом. Скрепить две части.
Палочкой проколоть отверстия для выхода пара.
Поставить в печь на 40 мин. при температуре 160 градусов.
Перед нарезкой полностью охладить.
Простой и эффектный тарт с грушей никого не оставит равнодушным. Его можно смаковать на завтрак или для перекуса в полдник.
В этом французском пирожковые груша гармонично сочетается с сыром, балансируя вкусы.
Также в начинку можно добавить пряную зелень: тимьян, розмарин, зеленый базилик.
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