Мужчина превращает обычные бананы в произведения искусства с помощью ножа и карандашей

Фото: instagram.com

Голландский художник Стефан Бруше использует бананы вместо полотна. Художник разрисовывает их карандашом, а отдельные элементы вырезает с помощью ножа.

"Все началось несколько лет назад, когда я завел себе аккаунт в Instagram. Как раз был на работе и просто захотелось что-то разместить на странице. Тогда заметил банан и подумал, что из нарисованного на нем смайла получится хороший пост. Был поражен насколько легко рисовать карандашом на банановой кожуре. На следующий день решил повторить все снова. Потом начал придумывать новые идеи для рисунков", — рассказал Бруше в интервью Boredpanda.

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