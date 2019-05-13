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понедельник, 13 мая 2019 14:48

Мужчина превращает обычные бананы в произведения искусства с помощью ножа и карандашей
24

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Основным инструментом Бруше является карандаш. Нож художник использует только в том случае, если необходимо придать кожуре другую форму.
Фото: instagram.com
Основным инструментом Бруше является карандаш. Нож художник использует только в том случае, если необходимо придать кожуре другую форму.
Основным инструментом Бруше является карандаш. Нож художник использует только в том случае, если необходимо придать кожуре другую форму.
Основным инструментом Бруше является карандаш. Нож художник использует только в том случае, если необходимо придать кожуре другую форму.
Основным инструментом Бруше является карандаш. Нож художник использует только в том случае, если необходимо придать кожуре другую форму.

Голландский художник Стефан Бруше использует бананы вместо полотна. Художник разрисовывает их карандашом, а отдельные элементы вырезает с помощью ножа.

"Все началось несколько лет назад, когда я завел себе аккаунт в Instagram. Как раз был на работе и просто захотелось что-то разместить на странице. Тогда заметил банан и подумал, что из нарисованного на нем смайла получится хороший пост. Был поражен насколько легко рисовать карандашом на банановой кожуре. На следующий день решил повторить все снова. Потом начал придумывать новые идеи для рисунков", — рассказал Бруше в интервью Boredpanda.

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Кинорежиссер и дизайнер Джессика Ли Кларк-Божин из канадского города Ванкувер выпекает из теста настоящие шедевры. Это приготовленные по классическому рецепту пироги, главной изюминкой которых является оригинальный декор: на поверхности этих сладких творений возникают реалистичные изображения книжных персонажей, животных, фантастических существ, мультипликационных героев и известных музыкантов.

boredpanda.com
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