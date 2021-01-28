Мексиканское тако: рецепт приготовления в домашних условиях

Тако - популярное блюдо мексиканской кухни. Готовится с различным наполнением: фаршем, морепродуктами, колбасками, овощами или грибами. Начинку заворачивают в тортилью. Такой корж с кукурузной муки можно приобрести в супермаркете, или же приготовить самостоятельно.

Автор: Елена Зуб. Время приготовления 15 минут.

Об этом Gazeta.ua рассказала Елена Зуб, фуд-блогер.

Ингредиенты:

болгарский перец - 1 шт.

куриное филе - 300 г

лимонный сок - 1 ст. л.

твердый сыр - 100 г

сметана - 2 ст. л.

лук - 1 шт.

листья салата - 2-3 шт.

тортилья - упаковка

красный перец - по вкусу

Приготовление:

Нарезать полосками болгарский перец и куриное филе. Мясо замариновать в столовой ложке лимонного сока, щепотке перца и соли. Настоять 15 минут. Полукольцами измельчить лук и обжарить на разогретой сковороде вместе с курицей до румяной корочки. Натереть на мелкой терке твердый сыр. Для соуса смешать щепотку молотого красного перца с двумя столовыми ложками сметаны. Готовую тортилью по одной минуте поджарить на сухой сковороде. В центр выложить лист салата и перец, посыпать столовой ложкой сыра, добавить две столовые ложки мяса. Полить соусом и дополнительно присыпать сыром. Сложить тако в двое и подать к столу. Ингредиенты рассчитаны на 2-3 порции.

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