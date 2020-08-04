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вторник, 04 августа 2020 16:07

Летний обед: назвали 3 наваристые супы из кабачков

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Овощные супы можно готовить и без картофеля. Несмотря на это они все равно выходят вкусными.

Летний варинт этой первого блюда является кабачковым суп. Он готовится быстро, что удобно хозяйкам. А еще это полезно, ведь при минимальной термической обработке сохраняется максимум питательных веществ.

Супы с кабачками удобно перебивать в блендере, чтобы выглядели как крем.

Крем-суп из запеченных кабачков

Автор: edimdoma.ru
  Блюда из кабачка: как сделать крем-суп
Блюда из кабачка: как сделать крем-суп

Ингредиенты:

1 л овощного бульона

2-3 картофелины

3 кабачки

4 зубчика чеснока

1 лук

2 ст. л. оливкового масла

150 мл сливок

2 вяленых помидоры

Приготовление:

Кабачки разрезать вдоль на три части. Полить маслом, выложить на противень с пергаментной бумагой. Запекать в духовке при 200 ° С 30 мин.

Лук нарезать кубиками, чеснок очистить. В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло, обжарить чеснок 1 мин. на сильном огне. Добавить лук, обжарить на среднем огне до золотистого цвета.

Добавить бульон, картофель, посолить и варить 20 мин. до размягчения картофеля.

Кабачки после запекания отправить в кастрюлю, варить 10 мин. За 2 мин. до конца приготовления добавить сливки.

Поперчить, снять с огня, измельчить все блендером, вернуть на слабый огонь и прогреть суп еще раз.

Разлить суп по тарелкам, добавить петрушку, нарезанные вяленые томаты.

Суп из кабачков с овощами

Автор: gastronom.ru
  Блюда из кабачка: как сделать крем-суп
Блюда из кабачка: как сделать крем-суп

Ингредиенты:

1 л куриного бульона

200 мл сливок 20%

4-5 молодых кабачков

2 моркови

1 лук

1 зубчик чеснока

2 ст. л. масла

Приготовление:

Порезать и обжарить лук и чеснок.

Нарезать кабачки, морковь и тушить 10 мин.

Налить куриный бульон и варить до готовности овощей. Затем отлить бульон в отдельную емкость, а овощи измельчить в пюре.

В кастрюлю с пюре добавить бульон и горячие сливки, прогреть крем-суп, постоянно помешивая. Выключить огонь, накрыть крышкой и дать настояться.

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Томатный суп с кабачками

Автор: gastronom.ru
  Блюда из кабачка: как сделать крем-суп
Блюда из кабачка: как сделать крем-суп

Ингредиенты:

лук - 1 шт.

чеснок - 4 зубчика

помидор мясистый - 600 г

масло - 6 ст. л.

томатная паста - 3 ст. л.

сахар - 1 ч. л.

кабачок средний - 2 шт.

лук зеленый - 1 пучок

Приготовление:

Помидоры, лук и чеснок измельчить. Их обжарить 5 мин. и добавить томатную пасту и 150 мл воды. Перемешать и готовить 15 мин. Приправить сахаром, солью и перцем.

Нарезать кубиками на куски по 1 см. Порезать зеленый лук и обжарить с кабачками 3 мин.

Тушеные помидоры измельчить блендером в пюре. В кастрюлю с кабачками влить томатное пюре и 200 мл воды.

Довести до кипения и варить 5 мин. Приправить солью и перцем. Разлить по тарелкам и посыпать зеленым луком.

В сезон баклажанов раз удобно пробовать новые блюда из этого овоща. Легкие рецепты из баклажанов позволят порадовать родных и близких необычными сочетаниями вкуса.

О них далее в статье

segodnya.ua
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