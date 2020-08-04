Летний обед: назвали 3 наваристые супы из кабачков

Овощные супы можно готовить и без картофеля. Несмотря на это они все равно выходят вкусными.
Летний варинт этой первого блюда является кабачковым суп. Он готовится быстро, что удобно хозяйкам. А еще это полезно, ведь при минимальной термической обработке сохраняется максимум питательных веществ.
Супы с кабачками удобно перебивать в блендере, чтобы выглядели как крем.
Крем-суп из запеченных кабачков
Ингредиенты:
1 л овощного бульона
2-3 картофелины
3 кабачки
4 зубчика чеснока
1 лук
2 ст. л. оливкового масла
150 мл сливок
2 вяленых помидоры
Приготовление:
Кабачки разрезать вдоль на три части. Полить маслом, выложить на противень с пергаментной бумагой. Запекать в духовке при 200 ° С 30 мин.
Лук нарезать кубиками, чеснок очистить. В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло, обжарить чеснок 1 мин. на сильном огне. Добавить лук, обжарить на среднем огне до золотистого цвета.
Добавить бульон, картофель, посолить и варить 20 мин. до размягчения картофеля.
Кабачки после запекания отправить в кастрюлю, варить 10 мин. За 2 мин. до конца приготовления добавить сливки.
Поперчить, снять с огня, измельчить все блендером, вернуть на слабый огонь и прогреть суп еще раз.
Разлить суп по тарелкам, добавить петрушку, нарезанные вяленые томаты.
Суп из кабачков с овощами
Ингредиенты:
1 л куриного бульона
200 мл сливок 20%
4-5 молодых кабачков
2 моркови
1 лук
1 зубчик чеснока
2 ст. л. масла
Приготовление:
Порезать и обжарить лук и чеснок.
Нарезать кабачки, морковь и тушить 10 мин.
Налить куриный бульон и варить до готовности овощей. Затем отлить бульон в отдельную емкость, а овощи измельчить в пюре.
В кастрюлю с пюре добавить бульон и горячие сливки, прогреть крем-суп, постоянно помешивая. Выключить огонь, накрыть крышкой и дать настояться.
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Томатный суп с кабачками
Ингредиенты:
лук - 1 шт.
чеснок - 4 зубчика
помидор мясистый - 600 г
масло - 6 ст. л.
томатная паста - 3 ст. л.
сахар - 1 ч. л.
кабачок средний - 2 шт.
лук зеленый - 1 пучок
Приготовление:
Помидоры, лук и чеснок измельчить. Их обжарить 5 мин. и добавить томатную пасту и 150 мл воды. Перемешать и готовить 15 мин. Приправить сахаром, солью и перцем.
Нарезать кубиками на куски по 1 см. Порезать зеленый лук и обжарить с кабачками 3 мин.
Тушеные помидоры измельчить блендером в пюре. В кастрюлю с кабачками влить томатное пюре и 200 мл воды.
Довести до кипения и варить 5 мин. Приправить солью и перцем. Разлить по тарелкам и посыпать зеленым луком.
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