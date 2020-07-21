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вторник, 21 июля 2020 11:05

Летние десерты: 13 аппетитных идей подачи в стаканах
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Тренд лета: яркие десерты подают в стаканах
Фото: idei-dekoru.com
Тренд лета: яркие десерты подают в стаканах
Тренд лета: яркие десерты подают в стаканах
Тренд лета: яркие десерты подают в стаканах
Тренд лета: яркие десерты подают в стаканах

Модные летние десерты подают в стаканах. Они эффектно смотрятся на праздничном столе.

Сделать их просто с желе или сырного сметанного крема с желатином.

Очень часто в стаканах подают тирамису. Вместо классического можно подать с ягодами или фруктами.

В стакана можно разложить различные муссы. Если использовать массы разного цвета и выкладывать новый слой только после того, как предыдущий остынет, можно достичь красивого визуального эффекта.

Заливной чизкейк также можно сделать в порционных стаканчиках.

Даже обычное желе будет роскошный вид, если подать его в стаканчиках, дополнить фруктами, ягодами, взбитыми сливками, шоколадом.

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После определения вида десерта, стоит выбрать способ его подачи. Об этом подробнее в галерее. Там собраны лучшие идеи оформления.

Трудно представить лето без холодного лимонада. Он не только утоляет жажду, но и не влияет на фигуру. Ведь на 100 граммов содержит 40 калорий. В рецептуру напитка входит чистая питьевая или минеральная вода, лайм, мята и лимон.

simya.com.ua
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