Легко и вкусно: звездный шеф выложил рецепт пирогов с McDonald's

Судья кулинарного шоу "Мастер шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом сладкого пирога, как с McDonald's. Лакомство легко приготовить дома, а начинку выбирать на свой вкус.
Об этом пишет повар в Instagram.
Ингредиенты для начинки:
200 г вишен
2 ст. л сахарной пудры
1 ст. л крахмала
2 яблока
2 ст. л сливочного масла
50 г коричневого сахара
1 ч. л. корицы
¼ ч. л. соли
сок половины лимона
слоеное тесто
яйцо
приготовление:
Для начинки растопить сливочное масло. Добавить нарезанные куски яблоки без кожуры, сахар, лимонный сок, корицу, крахмал и соль.
Доказать это до кипения, проварить и снять с огня.
Накрыть яблочную начинку пленкой и оставить охлаждаться.
Для вишневой начинки смешать вишню, сахарную пудру, сахар и крахмал. Довести до кипения и снять с огня. Накрыть вишневую начинку пленкой и охладить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рецепт клубничного мороженого, которое не вредит фигуре
Слоеное тесто немного раскатать, разрезать на прямоугольники. Половину помазать яйцом и выложить начинку. Другой половиной нарезанного теста без яйца накрыть пирожок и защипать вилкой края.
Обжарить пирожки до золотистой корочки и посыпать сахаром.
Кулинарній эксперт и судья "Мастер шеф" Татьяна Литвинова готовит полезные сырники по собственному рецепту. Их делает из сыра, апельсинового сока, кураги, цедры, семенами чиа. Подает со сметаной или йогуртом.
Комментарии