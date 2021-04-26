Кулич с коньяком: Алла Мазур делится закарпатским рецептом

 
Ексклюзивы
1/5
Врачи установили новую причину частых головных болей
Врачи установили новую причину частых головных болей
Просмотров: 0
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Просмотров: 36
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Просмотров: 720
Куда поехать вдвоем на майские праздники за малые деньги
Куда поехать вдвоем на майские праздники за малые деньги
Просмотров: 495
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Просмотров: 792
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Просмотров: 747
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 333
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 1197
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 423
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 414
Фото
Все фото
10
9
5
25
9
Пасхальные пирожные поражают цветом
Пасхальные пирожные поражают цветом
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Сухофрукты также могут быть исскуством: показали впечатляющие фото
Сухофрукты также могут быть исскуством: показали впечатляющие фото
Кулинарную книгу Сальвадора Дали можно купить за 25 тысяч долларов
Кулинарную книгу Сальвадора Дали можно купить за 25 тысяч долларов
Такой обед ребенок точно сьест с аппетитом: идеи оформления
Такой обед ребенок точно сьест с аппетитом: идеи оформления
Видео
Все видео
Тренд Пасхи: как приготовить быстро мраморные яйца
Тренд Пасхи: как приготовить быстро мраморные яйца
Как приготовить постные хлебцы без глютена - рецепт от знаменитой кондитерки
Как приготовить постные хлебцы без глютена - рецепт от знаменитой кондитерки
Украинские стартаперы предлагают приготовить борщ за 5 минут
Украинские стартаперы предлагают приготовить борщ за 5 минут
Шоколадные пряники от Елизаветы Глинской. Звездный кондитер поделилась тонкостями приготовления
Шоколадные пряники от Елизаветы Глинской. Звездный кондитер поделилась тонкостями приготовления
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Интервью
1/5
Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность
Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность
Просмотров: 144
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 333
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 1197
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 423
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 414
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 450
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
пятница, 30 апреля 2021 10:26

Кулич с коньяком: Алла Мазур делится закарпатским рецептом

  Комментировать
Кулич с коньяком: Алла Мазур делится закарпатским рецептом
Куличи звезд: рецепт от Алла Мазур. Фото: 1plus1.ua

Ведущая "ТСН Тиждень" Алла Мазур поделилась своим фирменным рецептом кулича по-закарпатски. Для нее нужны простые продукты. Украшения можно выбрать на свой вкус.

Пасха приготовленная дома будет точно вкуснее магазинной.

Ингредиенты:

Молоко – 300 мл

Дрожжи – 12 г

Сахар – 2 ст. л.

Яичные желтки – 2 шт.

Масло сливочное – 25 г

Мука – 5 стаканов

Сухофрукты (чернослив, сушеная вишня, клюква, курага) - 100 г на 1 кг теста

Приготовление:

Для опары нужно 70 мл теплого молока, 12 г дрожжей и 1 ст. л. сахара, все это хорошо смешать и поставить в теплое место.

Для теста необходимо смешать 250 мл молока, 2 желтка и ½ столовой ложки сахара. Смесь нужно соединить с мукой, затем влить в нее готовую опару и замесить густое тесто.

Добавить 30 мл рома или коньяка и сухофрукты: чернослив, сушеную вишню, клюкву, курагу. Но не более 100 г на 1 кг теста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нежный шоколадно-облепиховой кулич имеет королевский вид

Согласно карпатским традициями, чтобы тесто хорошо подошло, его нужно накрыть белой салфеткой и положить сверху ветку освященной вербы. Тесто нужно поставить в теплое место. Когда оно подойдет, разложить по формам и дать снова подойти. Выпекать при температуре 175°C.

После того как получите кулич с духовки, обрызгайте его холодной водой, чтобы корочка стала мягкой и блестящей.

Затем необходимо покрыть кулич глазурью, приготовленной заранее. Украсить орехами и сухофруктами.

Ромовая баба может заменить традиционные куличи. Ее по этому рецепту можно приготовить в форме для выпечки кекса. Готовить проще, а на столе она будет праздничный вид.

Благодаря своей особой рецептуре ромовая баба на вкус сочная и нежная.

tsn.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кулич с коньяком: Алла Мазур делится закарпатским рецептом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Затонул паром. Погибли 103 человека

Отец Нобелевского лауреата ограбил банк

Террорист расстрелял студентов и преподавателей

Шевченко издал книгу

Император отрекся от власти

Гитлера хоронили шесть раз

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото 1 Просмотров: 53950
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 12222
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 10935
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование Просмотров: 6534
&quot;Исчез злой кот&quot;: 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
10
 Просмотров: 5508
Кухня
Нежный шоколадно-облепиховой кулич имеет королевский вид
Нежный шоколадно-облепиховой кулич имеет королевский вид
 Просмотров: 27
Нежная ромовая баба заменит привычный кулич
Нежная ромовая баба заменит привычный кулич Просмотров: 225
Украинский телеведущий поделился рецептом пасхальной буженины
Украинский телеведущий поделился рецептом пасхальной буженины
 Просмотров: 261
Как проверить не протухли ли яйца: лайфхаки к Пасхе
Как проверить не протухли ли яйца: лайфхаки к Пасхе 1 Просмотров: 243
Тренд Пасхи: как приготовить быстро мраморные яйца
Тренд Пасхи: как приготовить быстро мраморные яйца
 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
16
Летом газ для населения не подешевеет
6
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
4
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
2
СМИ узнали, где Украина предложит Путину провести переговоры
Голосов: 569
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть