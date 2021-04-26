Кулич с коньяком: Алла Мазур делится закарпатским рецептом

Куличи звезд: рецепт от Алла Мазур. Фото: 1plus1.ua

Ведущая "ТСН Тиждень" Алла Мазур поделилась своим фирменным рецептом кулича по-закарпатски. Для нее нужны простые продукты. Украшения можно выбрать на свой вкус.

Пасха приготовленная дома будет точно вкуснее магазинной.

Ингредиенты:

Молоко – 300 мл

Дрожжи – 12 г

Сахар – 2 ст. л.

Яичные желтки – 2 шт.

Масло сливочное – 25 г

Мука – 5 стаканов

Сухофрукты (чернослив, сушеная вишня, клюква, курага) - 100 г на 1 кг теста

Приготовление:

Для опары нужно 70 мл теплого молока, 12 г дрожжей и 1 ст. л. сахара, все это хорошо смешать и поставить в теплое место.

Для теста необходимо смешать 250 мл молока, 2 желтка и ½ столовой ложки сахара. Смесь нужно соединить с мукой, затем влить в нее готовую опару и замесить густое тесто.

Добавить 30 мл рома или коньяка и сухофрукты: чернослив, сушеную вишню, клюкву, курагу. Но не более 100 г на 1 кг теста.

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Согласно карпатским традициями, чтобы тесто хорошо подошло, его нужно накрыть белой салфеткой и положить сверху ветку освященной вербы. Тесто нужно поставить в теплое место. Когда оно подойдет, разложить по формам и дать снова подойти. Выпекать при температуре 175°C.

После того как получите кулич с духовки, обрызгайте его холодной водой, чтобы корочка стала мягкой и блестящей.

Затем необходимо покрыть кулич глазурью, приготовленной заранее. Украсить орехами и сухофруктами.

Ромовая баба может заменить традиционные куличи. Ее по этому рецепту можно приготовить в форме для выпечки кекса. Готовить проще, а на столе она будет праздничный вид. Благодаря своей особой рецептуре ромовая баба на вкус сочная и нежная.