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воскресенье, 22 июля 2018 23:28

Кондитер создает торты, которые выглядят как живые животные
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Фото: catersnews.com

Британский кондитер Ханна Эдвардс печет настолько удивительные торты, которые даже жаль есть. Они имеют форму животных, которые кажутся живыми.

Ее работы свидетельствуют о незаурядном таланте мастера. Хотя есть и люди, которые называют разрезания этих тортов варварством.

О пишет Catersnews.

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В доме Ханны живут две черепахи, кошка и пять кур. Свою любовь к животным она также обнаруживает и в тортах.

"Я нахожу странным, что так много людей испытывают такую ​​негативную реакцию на то, что торт нужно резать. Уровень агрессии в этих комментариях - настоящее безумие. Это всего лишь иллюзия, это не настоящие животные, это даже не мясо, это яйца, масло, сахар и муку, вот и все, - цитирует издание Catersnews Ханну Эдвардс. - я стремлюсь к радости, счастья и благоговение. вот почему я работаю так много длинных ночей: чтобы создавать эти красивые торты для людей. чтобы соответствовать их желаниям и удивить их".

Прямо пропорционально тому, как растут гневные комментарии о творчестве Ханны, растет и армия ее защитников. Многие пишут, что не видят в разрезании тортов ничего криминального.

catersnews.com
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