Когда появился первый рецепт борща

Классический рецепт борща появился в ХХ веке Фото: depositphotos.com

Предки готовили борщ с неядовитого борщевика. Тогда в нем не было ни картофеля, ни других привычных для нас ингредиентов. Классический рецепт появился ХХ в.

Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Алферов, историк.

"Точно не известно, когда и где появился борщ. Историки предполагают, возник во времена первобытных обществ - каменного века. То, что готовили наши предки, отличается от сегодняшнего борща. Тогда это был суп на основе неядовитого борщевика, который распространен на наших территориях", - отметил историк.

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Рецепт постоянно менялся. До появления в Восточной Европе картофеля борщ готовили с корнем пастернака, бобами, пшеном, гречкой, поджаренной мукой, сырыми яйцами. XIX в. начали добавлять картофель и помидоры.

"1-й записанный рецепт появился в начале ХIХ века благодаря украинскому этнографу Николаю Маркевичу. Он собрал этнографический сборник с кулинарными рецептами, основываясь на собственных знаниях народной кухни. Сравнить тот борщ с современным трудно. Его особенностью было добавление большого количества сала, которое скручивали и вкладывали в горшок огромным куском. Добавляли другие ингредиенты, как в суповые блюда, и варили. Классический рецепт борща появился ХХ века. Это был красный борщ с мясом с добавлением свеклы, томатов и картофеля", - сказал историк.

Сегодня есть немало рецептов борща. Различают по цвету, температуре, овощному наполнению и бульону. В разных регионах Украины борщ готовят по-своему, отсюда и его название: киевский, полтавский, черниговский, львовский и другие. Самый распространенный красный борщ с пампушками.

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