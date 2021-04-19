Картофельный пирог от знаменитого живописца Клода Моне: рецепт

Автор: Леся Зелиско Ароматный пирог с картофелем Клоду Моне готовили 2 часа

Гурман и импрессионист Клод Моне был в доме большую кухню. Рецепты с Живерни можно найти в "Кулинарной книге Моне". Там жил и творил известный французский живописец. Одно из его фирменных блюд, картофельный пирог, можно приготовить по его подробному рецепту.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:

500 г (4 стакана) муки

250 г сливочного масла комнатной температуры

2 желтка

соль



Для начинки:

6 (1,2 кг) твердых картофелин среднего размера

3 луковицы

1 небольшой пучок петрушки

150 мл жирных сливок / сметаны

1 целое яйцо

Соль и свежемолотый перец по вкусу

Время, пока тесто в холодильнике: 2 ч.

Время подготовки: 30 мин.

Время приготовления: 2 ч.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Начните с подготовки теста: сливочное масло нарежьте небольшими кубиками и положите в миску. Добавьте муку с 1 щепоткой соли, затем перемешайте массу кончиками пальцев, пока смесь не станет похожей на мелкую хлебную крошку. Добавьте желтки и сформируйте из теста шарик.

Автор: Леся Зелиско

Поместите тесто на слегка присыпанную мукой рабочую поверхность. Придавите тесто ладонью, двигайтесь от центра и до краев, чтобы получить гладкое тесто. Повторите процесс несколько раз, пока тесто не станет ровным. Опять сформируйте из него шар, оберните полиэтиленовой пленкой и оставьте в холодильнике на 2 часа.

Когда тесто будет готово, разогрейте духовку до 180°C.

Очистите картофель и нарежьте кружочками. Замочите ломтики картофеля в холодной воде. Лук почистите и нарежьте кружочками. Нарежьте петрушку.

Достаньте тесто из холодильника и разделите его на две части — большую и меньшую. Положите больший кусок на присыпанную мукой поверхность и раскатайте его в круг, достаточно большое, чтобы выложить дно и бока неглубокой круглой глиняной посудины. Тесто должно немного перекрывать стороны. Второй кусок теста раскатать в круг, немного больше размера сосуда.

Слейте воду с картофеля и обсушите его чистым бумажным полотенцем. Разложите его в сосуде в один слой и посыпьте кольцами лука и нарезанной петрушкой. Приправьте солью и перцем, а затем добавьте сливки. Накройте вторым кругом теста, сжимая два листа теста между собой, чтобы запечатать края.

Автор: Леся Зелиско

Сделайте отверстие в середине верхнего слоя теста (чтобы пар выходил во время приготовления), и осторожно вставьте воронку, сделанную из небольшого кусочка плотной бумаги. Взбейте яйцо, а затем помажьте им тесто. Приготовление пирога должно занять 2 ч. Если он станет золотистым раньше, накройте его куском слегка смазанной пергаментной бумаги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это просто кайф кайфовый" - Клопотенко поделился рецептом соленого чизкейка

Клод Моне ни разу в жизни не готовил самостоятельно. Но это не мешало художнику увлеченно коллекционировать рецепты и обсуждать с женой, Алисой Ошеде, каждое блюдо, которое готовилось на кухне их дома в Живерни. В нормандскую деревушку, в 80 километрах от Парижа, Моне с семьей переехал, когда ему было 42 года. С тех пор к занятиям живописью прибавилось увлечение садом, огородом и изготовлением сидра — на территории поместья была полуразрушенная давильня. "Кроме живописи и садоводства, я больше ни на что не годен, — говорил про себя Моне. - Я всегда ел от души, и это не причиняло мне никакого вреда". По воскресеньям в доме Моне за обедом собиралась большая семья (два сына художника, жена Алиса и 6 ее детей от первого брака) и близкие друзья. Желтая столовая, двери которой выходили в яблоневый сад, была главным местом в доме. Для обслуживания эстетических и гастрономических нужд Моне нанял превосходных садовников и кухарку, благодаря которым на большом столе всегда были щедрые порции самой вкусной еды.