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понедельник, 10 августа 2020 17:34

Какие растения стоит засушить на зиму

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Целебные травы никогда не будут лишними в холодное время года. Из них можно приготовить ароматный чай, добавить в любимое блюдо вместо приправы, или использовать как косметическое средство. Методов применения десятки. Главное успеть запастись всем необходимым.

Липа

Автор: rostok.info
  Цветки липы содержат флавоноиды, гликозиды, эфирное масло.
Цветки липы содержат флавоноиды, гликозиды, эфирное масло.

Липу нужно собирать во время цветения, но с прицветником. Он находится рядом с цветоножкой, и содержит много витаминов. Липа помогает при простуде, укрепляет иммунитет и выводит токсины из организма.

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Ромашка пахучая

Автор: Elina Sazonova from Pexels
  Цветы ощипывают в теплое и сухое утро, когда белые лепестки приняли горизонтальное положение и в растении максимум полезных свойств.
Цветы ощипывают в теплое и сухое утро, когда белые лепестки приняли горизонтальное положение и в растении максимум полезных свойств.

Ромашка известна в медицине не первое десятилетие. Высушивают преимущественно ее цветки. Популярна благодаря широкому спектру действия и минимальному количеству противопоказаний. Помогает при бессоннице и тревожных состояниях.

Черная смородина

Автор: ezidri-master.com
  Листовые пластинки не должны быть поражены грибком или ржавчиной,
Листовые пластинки не должны быть поражены грибком или ржавчиной,

В смородиновых листах содержится столько пользы, что они в состоянии конкурировать с некоторыми медицинскими препаратами. Листья следует собирать в начале цветения.

Смородина положительно влияет на людей, больных гастритом, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.

Бузина снижает холестерин. Лечит и ее кора. Больше всего помогает при склерозе.

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