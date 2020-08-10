Какие растения стоит засушить на зиму

Целебные травы никогда не будут лишними в холодное время года. Из них можно приготовить ароматный чай, добавить в любимое блюдо вместо приправы, или использовать как косметическое средство. Методов применения десятки. Главное успеть запастись всем необходимым.
Липа
Липу нужно собирать во время цветения, но с прицветником. Он находится рядом с цветоножкой, и содержит много витаминов. Липа помогает при простуде, укрепляет иммунитет и выводит токсины из организма.
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Ромашка пахучая
Ромашка известна в медицине не первое десятилетие. Высушивают преимущественно ее цветки. Популярна благодаря широкому спектру действия и минимальному количеству противопоказаний. Помогает при бессоннице и тревожных состояниях.
Черная смородина
В смородиновых листах содержится столько пользы, что они в состоянии конкурировать с некоторыми медицинскими препаратами. Листья следует собирать в начале цветения.
Смородина положительно влияет на людей, больных гастритом, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
Бузина снижает холестерин. Лечит и ее кора. Больше всего помогает при склерозе.
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