Как сделать завтрак за 5 минут: три рецепта омлетов на любой вкус

Утром трудно проснутся не то, что стоять долго у плиты. Спасет омлет, который придумали французы. Он сытный и очень простой в приготовлении, поэтому не займет у вас много времени, но при этом насытит организм на половину дня, так и придаст ему достаточно энергии, поскольку яйца являются белковым продуктом.
Омлет полюбили готовить и в других странах. Итальянцы делают свой вариант - фритатту, испанцы - тортилью, японцы - омуретсу, татары - тунтерму, в Древнем Риме омлеты были десертами, которые готовились с медом. А для Украинской омлет - это утренняя воздушная блюдо.
Омлет с овощами
Ингредиенты:
6 яиц
банка консервированного горошка
3 огурца
100 г брокколи
1 болгарский перец
120 мл молока
1 ч. л. сливочного масла
Приготовление:
Огурцы натереть на терке. Смешать с яйцами и молоком. Смесь посолить и поперчить. Порезать брокколи и перец.
Растопить на сковороде сливочное масло, вылить яичную смесь и запекать в духовке 15 мин. Выложить на середину зеленый горошек и завернуть омлет.
Омлет с грибами
Ингредиенты:
2 яйца
120 г грибов
1/2 ч. л. тмина
1 луковица
1 зубец чеснока
1 ст. л. сливочного масла
Приготовление:
Лук нарезать полукольцами и обжарить в растопленном сливочном масле.
Выжать туда же чеснок и всыпать тимьян. Добавить порезанные грибы. Потомить на маленьком огне.
Налить яйца, взбитые с молоком. Посолить, поперчить. Выпекать до готовности.
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Омлет с коньяком
Ингредиенты:
6 яиц
30 г сливочного масла
1 рюмка коньяка
1 стакан ягодного фруктового джема
1 ч. л. сахара
Приготовление:
Яйца взбить, посолить и перемешать с растопленным маслом.
Выпекать омлет до полуготовности: края должны поджариться, а серединка остаться мягкой.
Выложить в середину ягоды или джем, свернуть омлет в рулет.
Посыпать рулет сахаром. Коньяк немного подогреть и смело вылить на омлет. Подавать, нарезав кусочками.
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