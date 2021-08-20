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воскресенье, 22 августа 2021 02:28

Как сделать завтрак за 5 минут: три рецепта омлетов на любой вкус

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Утром трудно проснутся не то, что стоять долго у плиты. Спасет омлет, который придумали французы. Он сытный и очень простой в приготовлении, поэтому не займет у вас много времени, но при этом насытит организм на половину дня, так и придаст ему достаточно энергии, поскольку яйца являются белковым продуктом.

Омлет полюбили готовить и в других странах. Итальянцы делают свой вариант - фритатту, испанцы - тортилью, японцы - омуретсу, татары - тунтерму, в Древнем Риме омлеты были десертами, которые готовились с медом. А для Украинской омлет - это утренняя воздушная блюдо.

Омлет с овощами

Автор: blog.metro.ua
  Омлет с овощами
Омлет с овощами

Ингредиенты:

6 яиц

банка консервированного горошка

3 огурца

100 г брокколи

1 болгарский перец

120 мл молока

1 ч. л. сливочного масла

Приготовление:

Огурцы натереть на терке. Смешать с яйцами и молоком. Смесь посолить и поперчить. Порезать брокколи и перец.

Растопить на сковороде сливочное масло, вылить яичную смесь и запекать в духовке 15 мин. Выложить на середину зеленый горошек и завернуть омлет.

Омлет с грибами

Автор: gastronom.ru
  Омлет с грибами
Омлет с грибами

Ингредиенты:

2 яйца

120 г грибов

1/2 ч. л. тмина

1 луковица

1 зубец чеснока

1 ст. л. сливочного масла

Приготовление:

Лук нарезать полукольцами и обжарить в растопленном сливочном масле.

Выжать туда же чеснок и всыпать тимьян. Добавить порезанные грибы. Потомить на маленьком огне.

Налить яйца, взбитые с молоком. Посолить, поперчить. Выпекать до готовности.

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Омлет с коньяком

Автор: Pinterest.com
  Омлет с коньяком
Омлет с коньяком

Ингредиенты:

6 яиц

30 г сливочного масла

1 рюмка коньяка

1 стакан ягодного фруктового джема

1 ч. л. сахара

Приготовление:

Яйца взбить, посолить и перемешать с растопленным маслом.

Выпекать омлет до полуготовности: края должны поджариться, а серединка остаться мягкой.

Выложить в середину ягоды или джем, свернуть омлет в рулет.

Посыпать рулет сахаром. Коньяк немного подогреть и смело вылить на омлет. Подавать, нарезав кусочками.

В честь 30-летия независимости Украины нужно приготовить праздничные блюда. Атмосферно будут выглядеть желто-голубые. Они кстати рядом с декором стола соответствующих цветов.

ivona.bigmir.net
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