Как приготовить стручковую фасоль: пикантные рецепты

Стручковая фасоль может быть вкуснее молодой картофель. Все зависит от пособий приготовления. Это один из самых полезных видов бобов, потому что не накапливает вредные вещества, как другие овощи. Содержит много полезных витаминов и является диетическим продуктом. Блюда готовятся легко и быстро.

Салат из фасоли с кунжутом

Автор: ua.depositphotos.com

Ингредиенты:

Стручковая фасоль - 200 г

Помидоры черри - 6 шт.

Лук - 1 \ 2 шт.

Кунжут - 1 ст. л.

Приготовление:

Выложить в кипящую подсоленную воду стручковую фасоль. Дать закипеть и проварить 5 минут. Дать остыть.

Разрезать помидоры черри или сливу пополам. Лук порезать и смешать все ингредиенты. Посолить, заправить оливковым маслом и посыпать сверху кунжутом.

Запеканка из стручковой фасоли

Автор: gastronom.ru

Ингредиенты:

Стручковая фасоль - 500 г

Сыр твердый - 300 г

Лук - 1 шт.

Чеснок - 1-2 зубчика

Петрушка - пучок

Яйцо - 4 шт.

Сливки - 200 мл

Приготовление:

Отварить стручковую фасоль в кипящей подсоленной воде 5 мин. Мелко порезать лук и петрушку. Потереть на мелкую терку чеснок и смешать в миске. На крупной терке потереть сыр.

Форму для запекания смазать сливочным маслом.

Выложить на форму половину стручковой фасоли, затем половину смеси с лука, чеснока и зелени. Сверху равномерно посыпать половиной тертого сыра. Затем снова в том же порядке выложить оставшиеся ингредиенты.

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Приготовить заливку из сливок с яйцами. Взбить, посолить и поперчить по вкусу. Добавить муку и тщательно взбить.

Залить запеканку и поставить в разогретую духовку до 180 ° C духовку на 30 мин, до образования румяной корочки.

Холодные супы на пике популярности, особенно в жаркое время года. Они полезны, низкокалорийные и освежают. Основа таких блюд - овощи. Иногда добавляют ветчину или мясо птицы. Посыпают зеленью и украшают свежими овощами.