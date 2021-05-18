Как готовить и с чем есть яйца: советы диетолога

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Как приготовить яйца самым полезным способом и правда ли, что они на самом деле вредны - рассказывает диетолог.

Яйца — один из самых популярных продуктов во всем мире. И он активно изучается учеными. В яйцах богатый витаминно-минеральный состав, и очень много белка, ведь запас рассчитан на созревание нового организма.

Долгое время считалось, что яйца не так уж полезны, ведь в них есть холестерин. Однако последние исследования показывают, что вред яиц в основном заключается в способе их приготовления. Например, их часто жарят в большом количестве масла, добавляют бекон, и в итоге действительно получается холестериновая бомба.

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что вреднее всего сочетать яйца с красным мясом — согласно исследованиям, регулярное употребление такого сочетания продуктов серьезно ускоряет развитие атеросклероза и увеличивает риск нескольких видов рака.

По мнению нутрициолога Ольги Деккер, для максимальной пользы яйца лучше готовить недолго. Самые полезные те, что сварены всмятку. Она посоветовала присмотреться к яйцам разных птиц: перепелов, уток и других. Все они имеют разный состав и помогут разнообразить питание.

Варить можно закидывая, как в холодную, так и кипящую воду. Если вы решили варить яйца вкрутую, закладывая их в холодную воду, тогда, чтобы они получились вкусными и безупречными, варить их нужно до закипания на сильном огне, после чего уменьшаете температуру огня и варите еще 7-8 минут. Общее время не должно превышать 15 минут, иначе яйца покрываются некрасивым серым цветом и потеряют большую часть полезных микроэлементов.

Чтобы определить, сварилось яйцо или еще жидкое внутри, достаточно использовать дедовский метод: выньте продукт из воды, положите на стол и покрутите его. Если оно готово, то крутиться будет легко и достаточно быстро, сырое яйцо из-за своего веса будет крутиться медленно либо не будет крутиться вообще.

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Что касается нормы употребления яиц, то к четким рекомендациям ученые пока не пришли, но все же рекомендуется кушать их не слишком активно.

Сырые яйца могут содержать сальмонеллу, которая способна вызвать пищевое отравление. Лучший способ не заболеть - это варить яйца до тех пор, пока белок и желток не станут твердыми. Также опасны продукты, содержащие сырые яйца, например майонез.